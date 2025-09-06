Ράιτ-Φόρμαν: «Νιώθω κοντά στο επίπεδο του Ναν - Μπορώ να γίνω ο ηγέτης του Ηρακλή»

Αποτέλεσε την πιο ηχηρή μεταγραφή του Ηρακλή με την επιστροφή της ομάδας στην GBL, με τον ίδιο να αποπνέει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του και να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Κέντρικ Ναν.

Ο λόγος για τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος, μιλώντας στο SDNA, στάθηκε στους δικούς του στόχους αλλά και του Ηρακλη, τονίζοντας τη νοοτροπία νικητή που θέλει να εμφυσήσει στους παίκτες και στην ομάδα ο Γιώργος Σιγάλας.

Ο 27χρονος Αμερικανός, άλλοτε παίκτης και των Γιούτα Τζαζ από τους οποίου έγινε draft το 2019 στο Νο.53, προέρχεται από διαδοχικές σεζόν με διψήφιους αριθμούς πόντων, παίζοντας σε Κατάρ, Καναδά, Ιταλία, G-League, Γερμανία, Τουρκία και Γαλλία. Σε όλες τις ομάδες του πρωταγωνιστούσε και αυτό θέλει να κάνει και στον Ηρακλή. Να γίνει ο ηγέτης του, να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του και να φέρνει νίκες…

-Νέο ξεκίνημα για εσένα στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι αλλά και της ομάδας;

«Είμαι πρώτα παίκτης ομάδας, δε θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου γιατί το θεωρώ εγωιστικό. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι, να μείνουμε στην κατηγορία όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές μας, έχουμε σπουδαία αυτοπεποίθηση, υπάρχει μεγάλος σεβασμός στους προπονητές και στο σταφ. Πιστεύω θα είναι μια σπέσιαλ χρονιά, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και όλα θα πάνε καλά».

-Όταν έφτασες στη Θεσσαλονίκη δήλωσες πως θα είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ελληνικής λίγκας…

«Γνωρίζω τις ικανότητές μου, ξέρω που ήμουν πριν δύο χρόνια και που βρίσκομαι τώρα. Ξέρω πως μπορώ να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο πρωτάθλημα, πρέπει όμως να δουλέψω δυνατά στο γήπεδο, μαζί με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Θέλω να γίνω ο καλύτερος συμπαίκτης, αυτός είναι ο απόλυτος στόχος μου. Νιώθω πως μπορώ να είμαι ο ηγέτης του Ηρακλή. Είμαι εδώ για να κερδίσω παιχνίδια, να μάθω το παιχνίδι σε μια νέα λίγκα και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν».

-Ποιο ήταν το στοιχείο που σε έφερε στον Ηρακλή;

«Ήταν αρκετά πράγματα. Ήταν η ευκαιρία να παίξω σε μια τόσο ιστορική ομάδα, γνώριζα κάποιους από τους συμπαίκτες μου από τις ΗΠΑ, όπως ο Κρις Σμιθ και ο Λανς Ουέρ, με τους οποίους είχα παίξει αντίπαλος. Νιώθω πιο άνετα και ήδη αισθάνομαι πολύ οικεία και όμορφα. Και ο κόουτς (Σιγάλας) ήταν αυτός που με έπεισε. Μου μίλησε για την ευκαιρία που έχω στα χέρια μου. Θα παίξουμε κόντρα σε σπουδαίους παίκτες, όπως είναι ο Κέντρικ Ναν. Προσωπικά νιώθω πως βρίσκομαι κοντά στο επίπεδο του Ναν, γιατί στο ΝΒΑ με σύγκριναν μαζί του. Πρέπει όμως να το δείξω με τη δουλειά μου. Θέλω να πάει καλά η ομάδα, στόχος μου είναι να μοιράζω 5-6 ασίστ σε κάθε ματς μαζί με το σκοράρισμα».

-Ο κόσμος από την ανοιχτή προπόνηση έδειξε το πάθος του…

«Περιμένω πολλά από τον κόσμο μας και περιμένω να ζήσω αυτό το γήπεδο γεμάτο όπως το έχω δει σε βίντεο. Είναι μια τρέλα με την καλή έννοια, νιώθουμε ήδη την αγάπη τους και θέλουμε να το ανταποδώσουμε».

-Τέλος, πόσο εύκολη ή δύσκολη θα είναι η παράλληλη συμμετοχή σας στην ENBL;

«Παίζοντας στην Ευρώπη, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Εχουμε κάποια στοιχεία, κάποιους κανόνες που ακολουθούμε ως ομάδα. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας, θα προχωρήσουμε μπροστά και δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι σε καμία ομάδα, είτε είναι ο Παναθηναϊκός είτε οποιαδήποτε ομάδα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αυτή είναι η νοοτροπία μας».