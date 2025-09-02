Η Ιταλία ύστερα από «καρδιοχτύπι» πήρε τη ματσάρα με την Ισπανία (67-63) και έστειλε την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σε... τελικό με την Ελλάδα (4/9, 21:30). Για την 1η θέση θα παίξει η «γαλανόλευκη», για τη συνέχειά τους στο τουρνουά θα παλέψουν οι «φούριας ρόχας» σε παιχνίδι από τα... παλιά. Αποστολή στην Κύπρο.

Η Ιταλία ήταν πιο σκληρή, πιο συμπαγής και πήρε στις λεπτομέρειες μια νίκη - θρίαμβο. Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο ανέβηκε στο 3-1 και θα «κλείσει» τις υποχρεώσεις της στον Όμιλο της Λεμεσού κόντρα στην οικοδέσποινα Κύπρο, περιμένοντας να μάθει την τελική της κατάταξη και τον αντίπαλό της στη Ρίγα.

Από την άλλη, η Ισπανία υποχώρησε στο 2-2 και πλέον είναι ορατός ακόμα και ο αποκλεισμός της από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Βλέπετε, αν η Βοσνία νικήσει στην 5η αγωνιστική τη Γεωργία και η Ελλάδα επιβληθεί των «φούριας ρόχας», τότε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα γνωρίσει έναν... σοκαριστικό αποκλεισμό από τη φάση των Ομίλων. Σε κάθε περίπτωση, το Ελλάδα - Ισπανία της Πέμπτης (4/9, 21:30) θα είναι... τελικός, μια ματσάρα με αίγλη και υψηλό διακύβευμα.

Ο Μόμο Ντιουφ έκανε... πλάκα στον Ουίλι Ερνανγκόμεθ, μετρώντας 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Σαλιού Νιανγκ να κάνει νέα μεγάλη εμφάνιση (10π., 10ρ. σε 15'), προτού αποχωρήσει με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Πολύτιμος ο Πίπο Ρίτσι (15π.. και 5ρ.), παίκτης - κλειδί στο φινάλε ο Μάρκο Σπίσου (7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο). Ο ύψους 1,85μ. Ιταλός γκαρντ πήρε δύο... χρυσά ριμπάουντ στο φινάλε και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Στην αντίπερα όχθη, ο Σάντι Αλντάμα έκανε double - double (19 πόντοι - 10 ριμπάουντ), με τον Σέρχιο ντε Λαρέα να τον ακολουθεί (15π., 7ρ.). Όμως, οι δυο τους δεν είχαν βοήθειες από τον πάγκο, τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ δεν βοήθησαν και η Ισπανία ολοκλήρωσε το ματς με 10/38 τρίποντα.

Η Ισπανία άρχισε με 13-0 σερί και 7'34'' δίχως να δεχτεί καλάθι - Ο Νιανγκ συνέφερε τους Ιταλούς

Υπό το βλέμμα του Ρούντι Φερνάντεθ, που καθόταν στα court seats, οι «φούριας ρόχας» ξεκίνησαν το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό 0-13 (7'), εκμεταλλευόμενοι το άστοχο ξεκίνημα της Ιταλίας (0/12 εντός πεδιάς και 4 λάθη). Τελικά, ο Σαλιού Νιανγκ έσπασε το... ρόδι για την ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο (2-13), ύστερα από 7'34'' παιχνιδιού. Στο κλείσιμο της 1ης περιόδου η «Σκουάντρα Ατζούρα» επιχείρησε να... σώσει ό,τι σωζόταν και ο Νιανγκ (6π.) έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο (10-18 στο 10').

«Κλειστό» ματς στην Λεμεσό - Στους «φούριας ρόχας» το... πάνω χέρι

Ένα -ακόμα- κάρφωμα του Νιανγκ στο ανοιχτό γήπεδο έφερε την Ιταλία σε... απόσταση βολής (15-18 στο 11'), με τον Σιμόνε Φοντέκιο να ευστοχεί για πρώτη φορά και να κάνει το 21-24 (14'). Η Ισπανία δυσκολευόταν, αλλά ο 19χρονος Σέρχιο ντε Λαρέα (10 πόντοι με 3/4 τρίποντα και 4 ριμπάουντ) την κρατούσε μπροστά με νύχια και με δόντια (25-28 στο 17'). Η επιστροφή των starters δεν έδωσε πράγματα στον Ποτσέκο, ο Τόμπσον είχε ήδη φτάσει τα 3φ., με τους παίκτες του Σκαριόλο να διατηρούν τα ηνία (30-36, 9π. ο Αλντάμα), σε ένα ημίχρονο με... μπόλικη τακτική και σκληρές άμυνες.

Έξαλλοι οι Ιταλοί με τους διαιτητές - Άλλαξε και πάλι τα δεδομένα ο Νιανγκ

Ο ντε Λαρέα έβαλε ένα εντυπωσιακό τρίποντο, εκτός ισορροπίας, στο τέλος των 24'', το οποίο έφερε «έκρηξη» του Ποτσέκο, τεχνική ποινή και 1/1 βολή του Αλντάμα για το ισπανικό +8 (32-40 στο 22'). «Πονοκέφαλος» προέκυψε και με το 3ο φάουλ του Φοντέκιο, αλλά και με την τεχνική ποινή, που δέχτηκε και ο Ρίτσι (3φ.) και ο Αλντάμα έκανε το 35-41 (23'). Σαν να μην έφτανα όλα αυτά, ο Μέλι έφτασε σε χρόνο dt τα 4φ. (ένα αμυντικό φάουλ και μια τεχνική ποινή) και ο Ποτσέκο τον απέσυρε στον πάγκο (37-44 στο 24'). Ο Ιταλός κόουτς... θυμήθηκε τον Νιανγκ (8π. και 5ρ. σε μόλις 7'39'' στο ματς), οι ρέφερι είχαν εξοργίσει την «παρέα» του Φοντέκιο και στο παρκέ έπεφταν... κορμιά. Όμως, ο Ντιουφ κέρδισε σε διαδοχικές κατοχές τον Πραντίγια και έκανε το 44-45 (28', 8π. και 4ρ. ο 24χρονος σέντερ). Μάλιστα, ο Ποτσέκο έριξε για πρώτη φορά στο φετινό τουρνουά τον Γκαμπριέλε Πρόσιντα, που σκόραρε για τρεις και ισοφάρισε (47-47 στο 29'), με την Ισπανία να έχει «κολλήσει» όσο είχε τους ντε Λαρεά και Αλντάμα στον πάγκο. Ο «εκρηκτικός» Νιανγκ (10π., 9ρ.) έβαλε μπροστά την Ιταλία και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα... επεισοδιακό 3ο δεκάλεπτο (49-47 στο 30').

Η ματσάρα κρίθηκε από... δύο ριμπάουντ του Σπίσου (1,85μ.)

Στο 33ο λεπτό ο Νιανγκ «κοψοχόλιασε» όλο το κοινό στο «Σπύρος Κυπριανού» με μια άτσαλη πτώση του, όμως σηκώθηκε και έλαβε το χειροκρότημα των θεατών στις εξέδρες. Ο Σκαριόλο επανέφερε τον Αλντάμα, ο Σπίσου ευστόχησε για τρεις και το πρώτο ιταλικό +5 (55-50 στο 34'), ενώ ο Φοντέκιο πήρε τη θέση του game changer Νιανγκ (double - double). Το γκολ - φάουλ του Αλντάμα διαμόρφωσε το 57-55 (35') και ο ντε Λαρεά γύρισε στο ματς. Ωστόσο, ο Φοντέκιο από τη γραμμή των βολών «έχτισε» νέο +5 (62-57 στο 36'). Ο Πάρα έβρισκε... σταθερά το σίδερο (0/1 3π. και 0/2β. σε κομβικό σημείο), αλλά οι Ιταλοί αστόχησαν σε τρίποντα που θα τους έδιναν σημαντικό πλεονέκτημα. Έτσι, όλα έμεναν «ανοιχτά».

Με 2'19'' για το τέλος ο Μέλι αποβλήθηκε με 5φ., ο Ντιουφ επέστρεψε και ο Αλντάμα με 2/2 βολές έκανε το 62-59, ενώ μετά την άστοχη προσπάθεια του Σπίσου ο ηγέτης των Ισπανών ισοφάρισε με ένα σπουδαίο σουτ (62-62, 1'54'' για το το φινάλε). Το παιχνίδι... κρεμόταν από μια κλωστή και οι Ισπανοί έπαιξαν τρομερή άμυνα, με την ομάδα του Ποτσέκο να μην βρίσκει «καλό» σουτ. Με 81'' για την λήξη ο Σπίσου έκανε ένα αδικαιολόγητο φάουλ στον ντε Λαρέα, ο οποίος από τη γραμμή των βολών έβαλε μπροστά το σύνολο του Σκαριόλο (62-63, 1/2β.). Ο Φοντέκιο αστόχησε σε -ακόμα ένα- ιταλικό τρίποντο, όμως και ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έχασε μια σημαντική ευκαιρία κάτω από το καλάθι, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Η Ιταλία κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, ο Σπίσου έχασε άλλο ένα τρίποντο, αλλά πήρε ένα... ηρωικό επιθετικό ριμπάουντ, κέρδισε το φάουλ και έβαλε 2/2 βολές (64-63, 39'29''), με τον Σκαριόλο να καλεί time out.

Ο ντε Λαρέα δεν βρήκε ανοιχτό διάδρομο, ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ πήρε μια κακή επιλογή, που δεν βρήκε στόχο και ο Σπίσου μάζεψε άλλο ένα «χρυσό» ριμπάουντ. Μάλιστα, ο Πάρα έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον γκαρντ των Ιταλών, ο οποίος «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του Ποτσέκο (67-63 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

