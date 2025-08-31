Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα στιγμιότυπα από το δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (vid) 31-08-2025 22:16 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ASVEL Basket 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ mateco ηττήθηκε με 77-69 από την Βιλερμπάν σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στα εγκαίνια του κατάμεστου από 3.000 φιλάθλους- Arena Stadium des Sables D’Olonne στη Γαλλία. Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης όπως τα κατέγραψε η κάμερα της ασπρόμαυρης ΚΑΕ: Κι όμως, αυτή η εγκατάλειψη είναι ευλογία για τον Λάντο Νόρις... menshouse.gr Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr Χαμογελαστοί, με… καλεσμένο ανάμεσά τους: Αυτή είναι η πρώτη κοινή φωτό Γιώργου Λιάγκα-Μαρίας Αντωνά! (Pic) dailymedia.gr Το μεγάλο φετινό «αγκάθι» της ΑΕΚ... menshouse.gr «Κλείδωσε»: Σ’ αυτό το κανάλι θα δούμε τους προκριματικούς αγώνες της Ελλάδας για το Μουντιάλ dailymedia.gr «Έβαλες τρίποντο μαμά!»: Η πρώτη A.I. διαφήμιση ever ήταν ελληνική και προέβλεπε το μέλλον (Vid) menshouse.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Τα στιγμιότυπα από το δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (vid) SHARE