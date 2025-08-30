Στη Νέα Μηχανιώνα για δεύτερη σερί χρονιά η επίσημη παρουσίαση του ΠΑΟΚ

Στη Νέα Μηχανιώνα και φέτος η επίσημη παρουσίαση της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ.

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο Δικέφαλος θα παρουσιάσει τη νέα του ομάδα, παίκτες και προπονητές στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ της Νέας Μηχανιώνας, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ mateco ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη συνάντηση με τον κόσμο του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η επίσημη παρουσίαση της ομάδας μας θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, στη μαρίνα της πάντα φιλόξενης Νέας Μηχανιώνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:00 και θα είναι αφιερωμένη στη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ mateco, στους χορηγούς μας και θα είναι ανοικτή σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Από τις 17:00 θα ξεκινήσουν παράλληλες δράσεις, διαγωνιστικά παιχνίδια μπάσκετ και δώρα για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, πριν από την παρουσίαση.

Για συμμετοχή στα διαγωνιστικά παιχνίδια μπάσκετ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο [email protected]

Σας περιμένουμε όλους να στηρίξετε τη νέα προσπάθεια του ΠΑΟΚ mateco και να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της νέας σεζόν!».