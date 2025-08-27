Περσίδης για Ζντοβτς: «Περισσότερη τακτική στην επίθεση, πιο οργανωμένο παιχνίδι»

Για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ σε αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες, τον ομαδικό και τον προσωπικό του στόχο, όπως επίσης και για τις διαφορές ανάμεσα στον (νυν) Γιούρι Ζντοβτς και τον (πρώην) Μάσιμο Καντσελιέρι, μίλησε ο Νίκος Περσίδης.

Ο 30χρονος σμολ φόργουορντ αποτελεί τον μοναδικό παίκτη από το περσινό rotation και ρόστερ του Δικεφάλου που παρέμεινε στην ομάδα. Έχοντας λοιπόν την περσινή εμπειρία με την πετυχημένη πορεία του ΠΑΟΚ ως και τον τελικό του FIBA Europe Cup, σημείωσε στη διάρκεια της media day, όπου βρέθηκε το SDNA:

«Είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα. Την περσινή χρονιά την έχουμε σαν παρακαταθήκη και θέλουμε φέτος, αφού είναι και τα 100 χρόνια του συλλόγου, να πετύχουμε κάτι μεγάλο για την ομάδα. Από ‘κει και πέρα πρώτος μας στόχος είναι να μπούμε στους ομίλους του Basketball Champions League και να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

Σχετικά με τα 4.500 διαρκείας που πήρε ο κόσμος και εάν αυτό βάζει κάποια πίεση: «Μας χαροποιεί που ο κόσμος έχει αγοράσει πολλά διαρκείας και που θα τον έχουμε στο πλευρό μας σε κάθε ματς. Δεν νομίζω πως μας δημιουργεί πίεση, αλλά έξτρα κίνητρο για να δώσουμε το κάτι παραπάνω για την καλύτερη δυνατή πορεία. Θα πρέπει να βρούμε χημεία μεταξύ μας, όλα τα παιδιά βγάζουν πολλή ενέργεια και έχουμε μεγάλο κίνητρο και δίψα για να φέρουμε έναν τίτλο και μία διάκριση στην ομάδα».

Για τον δικό του στόχο: «Ο δικός μου στόχος είναι να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ευχαριστώ τη διοίκηση που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ και φέτος. Θέλω να συνεχίσω να είμαι ακόμα περισσότερο μαχητικός για να πάει καλύτερα η ομάδα».

Για τον Ζντοβιτς και τις διαφορές με τον Καντσελιέρι: «Ο Ζντοβτς είναι διαφορετικός σε σχέση με τον Καντσελιέρι, αλλά είναι ένας πολύ καλός προπονητής με μία πολύ επιτυχημένη καριέρα. Είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία και ο κάθε παίκτης θα ήθελε να τη ζήσει. Πολλά από τα περσινά κομμάτια υπάρχουν και φέτος, όπως η πίεση στην άμυνα και το γρήγορο τρανζίσιον. Ίσως φέτος έχουμε περισσότερη τακτική στην επίθεση, με την άποψη του πιο οργανωμένου παιχνιδιού. Θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι στις 19 Σεπτεμβρίου και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την πρόκριση στους ομίλους».