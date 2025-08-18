Εντυπωσιασμένοι με τον Ουίγκινς οι Χιτ

Ο Άντριου Ουίγκινς έχει δουλέψει αρκετά αυτό το καλοκαίρι και έχει εντυπωσιάσει τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Άντριου Ουίγκινς αυτή την off-season συνδέθηκε με αρκετές ομάδες. Οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του, ενώ βρέθηκε και στο «ραντάρ» των Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, φαίνεται πως θα αρχίσει τη σεζόν ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.

Μάλιστα, ο 30χρονος έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους του οργανισμού με τη δουλειά που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι και με το πόσο χρόνο έχει περάσει στις εγκαταστάσεις, όπως ανέφερε ο Γκρεγκ Σιλβάντερ.

Την περασμένη σεζόν σε 17 ματς με τους Χιτ μέτρησε 19 πόντους κατά μέσο όρο ενώ σούταρε με 36% από το τρίποντο.