Η γαϊδουρινή υπομονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο τελευταία ελπίδα της Εθνικής ομάδας

Άλλος NBAer στη θέση του, θα είχε φύγει ήδη για κάποιο νησί και δεν θα πάλευε για μια Εθνική που δεν τον βοηθά στο παραμικρό και είναι ανίκανη να εκμεταλλευτεί την ευλογία του «Greek Freak». Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

EOK, Μιλγουόκι Μπακς, ασφάλειες που δεν καλύπτονται, trade που ίσως γίνει. Ένας αχταρμάς, μπλεγμένες καταστάσεις τις οποίες η Ομοσπονδία προσπαθεί να κρύψει κι όταν το SDNA τις αποκαλύπτει, τρέχει να πείσει πως η ίδια δεν φταίει σε κάτι. Στη μέση όλων αυτών; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σε 4 μήνες κλείνει τα 31 του χρόνια. Είναι στο πιο μεστό και συγχρόνως ενεργητικό κομμάτι της καριέρας του. Κάλλιστα θα μπορούσε να επιλέξει να ξεκουραστεί, να δουλέψει το σώμα του ακόμη καλύτερα, να χαλαρώσει στις παραλίες. Το ελληνικό μπάσκετ έχει την ευλογία να προτιμά ο «Greek Freak» να παίξει στην Εθνική. Προκειμένου να προσπαθήσει να κερδίσει ένα μετάλλιο.

Η εποχή του Γιάννη, θα έπρεπε να είναι ένδοξη και λαμπερή. Μόνο αυτό δεν γίνεται όμως και αιτία δεν είναι η δική του διάθεση ή η θέληση. Αναγκάζεται μάλιστα να μπει σε μειονεκτική διαδικασία απέναντι στα λίγα αστέρια ανάλογου διαμετρήματος που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές τους εθνικές. Όπως ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς δηλαδή.

Εδώ και χρόνια το ελληνικό μπάσκετ, επιδεικνύει ασέβεια προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δείχνοντας πως τον θεωρεί δεδομένο, κάτι που δικαιωματικά του «ανήκει». Έτσι κοιτά να πάρει από αυτόν, χωρίς όμως να του προσφέρει το παραμικρό. Ακόμη και το διαβατήριο, αν δει κανείς τι πέρασε για να το πάρει ο γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα Αντετοκούνμπο, σε αντίθεση με τον Ουόκαπ, θα καταλάβει τα πάντα. Από την αρχή της ιστορίας.

Αγωνιστικά ενώ οι πάντες γνωρίζουν πως οι αντίπαλοι θα στήσουν τείχος στη ρακέτα για να τον σταματήσουν και αυτό αντιμετωπίζεται με καλούς σουτέρ, ποια η «απάντηση» της ΕΟΚ; Φροντίζει πεισματικά να μη βρίσκει λύση με τον Ρογκαβόπουλο και κάνει νατουραλιζέ έναν παίκτη που πρεσβεύει όσα δεν χρειάζεται γύρω του ο Γιάννης: Τον Ουόκαπ. Αγωνιστικά λοιπόν, τον δυσκολεύουν.

Παράλληλα, στην εποχή που έπρεπε να τον έχουν ήρεμο και να σκέφτεται μόνο το μπάσκετ, τον ενημερώνουν πως δεν μπορεί να αγωνιστεί στα φιλικά, ούτε καν να προπονηθεί με την ομάδα. Για να «δέσει» καλύτερα το γκρουπ.

Βλέπει τα αδέρφια του να παίζουν, αλλά εκείνος δεν μπορεί γιατί υπάρχει θέμα με την ασφάλειά του. Συγχρόνως, προφανώς θα έχει δει την προσπάθεια να πάνε οι ευθύνες αποκλειστικά στους Μπακς. Η ΕΟΚ με αυτή την επικοινωνιακή της κίνηση για να… βγάλει την ουρά της απ’ έξω, τον βάζει άθελά του σε έναν «πόλεμο» που σαφώς δεν θέλει και δεν χρειάζεται. Θα πάει κόντρα στους Μπακς; Θα πάει κόντρα στην Εθνική λόγω Ομοσπονδίας; Προφανώς και δεν γίνεται να κάνει τίποτα απ’ τα δύο.

Ενώ όλοι οι NBAers λαμβάνουν τον σεβασμό και την προσοχή που τους αρμόζει, η ΕΟΚ μετατρέπει μέχρι και τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε στοιχείο προς λανθασμένη εκμετάλλευση.

Μέχρι και τούρτες που σβήνουν στις προπονήσεις, δεν εμφανίζεται πουθενά ο «Greek Freak». Όλες οι χώρες του πλανήτη θα τον επιδείκνυαν με καμάρι και χαρά. Στην Ελλάδα τον… κρύβουμε και κοιτάμε να τα ρίξουμε στους Μπακς. Λες και στο Μιλγουόκι δεν θα το μάθουν και μόλις το μάθουν θα χαρούν για αυτή τη συμπεριφορά.

Πάλι καλά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει «γαϊδουρινή» υπομονή και δεν τα έχει βροντήξει να σηκωθεί να φύγει σε κάποιο νησί ή όπου τραβά η ψυχή του για να περάσει καλά. Κάθεται υπομονετικά σε μια Εθνική που η ΕΟΚ την έχει μετατρέψει σε ερείπια.

Για πόσο ακόμη; Με πόση όρεξη θα ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία; Θα φταίει αν σκεφτεί πως κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα; Όχι επειδή δεν θέλει, αλλά γιατί κάποια στιγμή υπάρχει και ο αυτοσεβασμός. Ενεργοποιείται όταν δε σε σέβονται αυτοί που θα έπρεπε να σε έχουν στα… πούπουλα.

Ίσως αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού και όχι των Μπακς, να είχε τύχη στο να δέχεται σεβασμό και την πρέπουσα εκτίμηση απ’ την Ομοσπονδία. Κατά τα άλλα, το ελληνικό μπάσκετ με υπογραφή Βαγγέλη Λιόλιου, προχωρά προσπαθώντας να τελειώσει η εποχή Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς το ελληνικό μπάσκετ να έχει πάρει και να μην του έχει δώσει το παραμικρό.