Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου στο «τριφύλλι» (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου με τα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε αρκετές σημαντικά κινήσεις αυτό το καλοκαίρι. Το «τριφύλλι» απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Ρισόν Χολμς και έντυσε στα πράσινα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν το buy-out στην Μπασκόνια και απέκτησαν τον 24χρονο. Μάλιστα, ο «Ρόγκα» έκανε ήδη την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού και στο «CLUB1908» δημοσιεύθηκαν μερικές φωτογραφίες.

Δείτε την ανάρτηση: