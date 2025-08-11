Έκραξε τον Νούρκιτς ο προπονητής της Βοσνίας: «Μετά βίας μπορεί να τρέξει»

Ο προπονητής της Βοσνίας Άντις Μπεκ Ιράγκιτς επίκρινε σε δηλώσεις του τον Γιουσόφ Νούρκιτς για την φυσική του κατάσταση, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να αναφέρει πως ο παίκτης των Τζαζ μετά βίας μπορεί να τρέξει.

Η Βοσνία προετοιμάζεται ενόψει του προσεχές Eurobasket, ωστόσο δεν κυμαίνονται όλα καλά στην αντίπαλο της Εθνικής μας ομάδας στον όμιλο της Λεμεσού. Ο προπονητής της ομάδας, Άντις Μπετσίραγκιτς σε δηλώσεις του μίλησε επικριτικά για τον Γιουσούφ Νούρκιτς, επισημαίνοντας τα κραυγαλέα προβλήματα φυσικής κατάστασης του παίκτη των Τζαζ.

«Ο Νούρκιτς είναι εκτός φόρμας και μετά βίας μπορεί να τρέξει», είπε ο Μπετσιράγκιτς για τον σέντερ του NBA, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους στην τελευταία ήττα της ομάδας του.

«Ο Ξαβιέρ Καστανιέδα δεν προπονείται, άρχισε να παίζει πέντε εναντίον πέντε μόλις πριν από δύο ημέρες. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ομάδα που έχει παίξει μαζί για δύο χρόνια», συμπλήρωσε.

Ο Μπετσιράγκιτς πιστεύει ότι η προετοιμασία της ομάδας δεν έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια στο απαιτούμενο επίπεδο.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για τους αγώνες. Χάσαμε 18 βολές εναντίον της Σερβίας. Το Μαυροβούνιο είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους παίκτες να καταλάβουν πού είναι τα προβλήματα».