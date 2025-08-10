Παναθηναϊκός: Οι ιατρικές εξετάσεις του Χολμς στο ΥΓΕΙΑ (pic)

Εικόνες από τις ιατρικές εξετάσεις του Ρίσον Χολμς στο "Υγεία" δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι κι επίσημα παίκτης του Επτάστερου, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για 1+1 χρόνια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στιγμές από την παρουσία του Χολμς στο νοσοκομείο "Υγεία", όπου πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος ψηλός.