Παναθηναϊκός: Οι ιατρικές εξετάσεις του Χολμς στο ΥΓΕΙΑ (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ είναι κι επίσημα παίκτης του Επτάστερου, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για 1+1 χρόνια.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στιγμές από την παρουσία του Χολμς στο νοσοκομείο "Υγεία", όπου πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος ψηλός.
Ο Ρισόν Χολμς, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις!