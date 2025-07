Ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για ΜακΓκάουενς, βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε two way συμβόλαιο, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια.

Παίκτης των Πέλικανς είναι ο Μπράις ΜακΓκάουενς. Ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ, που βρισκόταν στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Νιού Όρλινς Πέλικανς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια.

Ο ΜακΓκάουενς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Μπλέιζερς έχοντας πολύ περιορισμένο χρόνο συμμετοχής (2.4λ. μ.ο. σε 13 ματς), ενώ στη θυγατρική τους στη G-League είχε εξαιρετικά νούμερα μετρώντας 28,4 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Free agent guard Bryce McGowens has agreed on a two-way NBA deal with the New Orleans Pelicans, Kyle McAlarney and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. The 2022 second-rounder enters his fourth NBA season.