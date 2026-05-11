Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό η Ρένια Καρλάφτη

Η Ρένια Καρλάφτη συνεχίζει στον Ολυμπιακό, με τη διεθνή γκαρντ/φόργουορντ να ανανεώνει το συμβόλαιό της για δύο χρόνια, με την ομάδα του Λιμανιού

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ρένια Καρλάφτη. Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η Καρλάφτη δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες».