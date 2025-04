Καιρό φαινόταν το έργο κι έγινε πράξη στο ΟΑΚΑ. Η Εφές, με διαιτησία - πρόκληση σε όλο το ματς και ανακαλύψεις στο φινάλε, έσπασε το αβαντάζ έδρας (76-79) και ο Παναθηναϊκός ψάχνει break στην Πόλη.

Διαιτησία - πρόκληση, διπλό της Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ και αλλαγή δεδομένων στη σειρά των πλέι οφ του Παναθηναϊκού Aktor. Αυτό που φαινόταν εδώ και καιρό με όλες τις... ενδείξεις της διοργανώτριας αρχής έγινε πράξη στο Game 2, οι Περούγκα - Γιαβόρ - Χόρντοφ φόρεσαν στολή «πρωταγωνιστή» και οι Τούρκοι πέρασαν από το Μαρούσι, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός Aktor κλήθηκε να διαχειριστεί τα... αμέτρητα φάουλ - ανακαλύψεις στους ψηλούς του, είδε ένα καθαρό γκολ - φάουλ του Τζέριαν Γκραντ (37') να γίνεται απλό καλάθι και τεχνική ποινή εις βάρος του Αμερικανού (!), ενώ -μεταξύ άλλων- φωνάζει δικαίως και για πεντακάθαρο φάουλ υπέρ του Κέντρικ Ναν, στο σουτ της ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι «πράσινοι» είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο την -δεδομένα σοβαρή και διαβασμένη- ομάδα του Λούκα Μπάνκι, όσο και μια νέα... καμικάζι διαιτησία και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να προσπεράσουν όσα εμπόδια τους παρουσιάστηκαν. Έτσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης χρειάζονται πλέον break στην Κωνσταντινούπολη, για να πάρουν ξανά το «πάνω χέρι» με φόντο το Άμπου Ντάμπι. Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα βράδυ και ορισμένες... διαιτητικές εφευρέσεις οι ισορροπίες της σειράς άλλαξαν πλήρως.

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός μπήκε συγκεντρωμένος στο ματς (+15 στο 12'), είχε τον έλεγχο του αγώνα (+10 στο 30'), αλλά στην τελική ευθεία έχασε το «καθαρό μυαλό» του, έπειτα από μια σειρά διαιτητικών προκλήσεων. Αντιθέτως, το πλάνο του Μπάνκι για την «αναχαίτιση» του Κέντρικ Ναν ήταν ξανά αποτελεσματικό (14π. ο MVP με 6/17 σουτ, 6 ασίστ και 4 λάθη), με τον εξαιρετικό Σέιν Λάρκιν να βγαίνει μπροστά στην 4η περίοδο (20 πόντοι). Πολύτιμη και η παρουσία των Βενσάν Πουαριέ (16 πόντοι - 10 ριμπάουντ), Πι Τζέι Ντοζίερ (14π.) και Νταν Οτούρου (11 πόντοι).

Από την άλλη, ο Τζέντι Όσμαν είχε 16 πόντους, αλλά δεν αγωνίστηκε στην τελική ευθεία, με τον Εργκίν Αταμάν να επιλέγει ένα σχήμα με τρεις γκαρντ, βλέποντας την ομάδα του να μην έχει εύκολο σκορ. Διψήφιος ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (10π., 5ρ.), που δεν ήταν καλός στο 4ο δεκάλεπτο, μακριά από τον καλό τους εαυτό αρκετοί «πράσινοι», μέσα σε ματς... αναμπουμπούλα.

Άψογο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού Aktor με Όσμαν - Γιούρτσεβεν

Το Game 2 ξεκίνησε με 18.000 «πράσινους» στο... πόδι και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να μπαίνει στο glass floor με μάτι που γυαλίζει (8-0 στο 2' με 2/2 3π. του Τζέριαν Γκραντ και καλή δουλειά του Ομέρ Γιούρτσεβεν). Η Αναντολού Εφές -μετά το γρήγορο time out του Λούκα Μπάνκι- προσπάθησε να παίξει επιθετική άμυνα στον Κέντρικ Ναν και να μην επιτρέψει στον MVP να βρει σκορ. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν (9-10 στο 5') με διαδοχικά 3π. από τους Πι Τζέι Ντοζίερ και Σέιν Λάρκιν. Ο Εργκίν Αταμάν έριξε από νωρίς τον Ντίνο Μήτογλου αντί του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και το εντυπωσιακό «τριφύλλι» ανέκτησε άμεσα τον έλεγχο μέσα σε πανδαιμόνιο. Ο Γιούρτσεβεν ήταν πολύ αποτελεσματικός (5π., 5ρ., 2ασ.), ο Τζέντι Όσμαν έμοιαζε με... άλογο κούρσας στο ανοιχτό γήπεδο και ύστερα από 3κλ. ο Παναθηναϊκός Aktor πήρε τα ηνία (24-15 στο 9'). Μάλιστα, το τρίποντο του «καυτού» Όσμαν έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (27-17), με τον Ναν (4π., 3ασ.) να σκοράρει κόντρα σε όλους at the buzzer για το 29-17 του δεκαλέπτου.

Επέστρεψε η Αναντολού Εφές με αμυντική βελτίωση και κυκλοφορία της μπάλας

Το τρίποντο του Γιούρτσεβεν έστειλε τους πρωταθλητές στο +15 (32-17), αλλά η Εφές βρήκε ένα γρήγορο 7-0 μόλις ο Τούρκος σέντερ πήρε «ανάσες». Ο Αταμάν «ανακάτεψε» τον τράπουλα, δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα (37-27 στο 16' χάρη στον ασταμάτητο Όσμαν) και τελικά χρησιμοποίησε μια πεντάδα με τρεις γκαρντ, για να ξεκουράσει τον Τούρκο φόργουορντ. Μάλιστα Λορένζο Μπράουν σκόραρε από τη γωνία (40-30 στο 17'), αλλά ο Νταν Οτούρου είχε τρομερό ρυθμό και έριξε την απόσταση άμεσα (40-34 στο 18', 4/4 2π. ο Αμερικανός), με τους γηπεδούχους να δοκιμάζουν το δίδυμο Μήτογλου - Γκάμπριελ στη frontline τους. Σε γενικές γραμμές, στη 2η περίοδο η ομάδα του Μπάνκι ήταν φανερό πως ένιωθε καλύτερα μέσα από την άμυνά της (13π. παθητικό) και την κυκλοφορία της μπάλας (12ασ.) και είχε επιστρέψει (42-36 στο 20').

Το «τριφύλλι» έβγαλε... τανάλιες στην άμυνα

Ο Γιούρτσεβεν χρεώθηκε με 2φ. σε χρόνο dt στην αρχή της επανάληψης (1'22''), έφτασε τα 4φ. και ο Μήτογλου πήρε άρον άρον τη θέση του (44-38 στο 22'). Παρ' όλα αυτά, σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός Aktor βρήκε δυο σημαντικά τρίποντα με τους Όσμαν - Γκραντ βάζοντας... φωτιά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (50-38 στο 23'). Οι «πράσινοι» είχαν ανεβάσει την αμυντική τους ένταση χάρη στους Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, η Εφές είχε «κολλήσει» επιθετικά (3π. σε 6') και οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν τον απόλυτο έλεγχο του δεύτερου προημιτελικού (53-39 με 3π. του πολύτιμου Μήτογλου). Στη συνέχεια, ένα εύστοχο δίλεπτο των Τούρκων μείωσε τη διαφορά (53-45 στο 28') και η «πράσινη» επίθεση... κόλλησε με τη σειρά της. Έτσι, ο Μπράιαντ κράτησε «ζωντανή» την Εφές με ένα 5-0 (55-50 στο 29'). Όμως, ένα προσωπικό καλάθι του Ναν και ένα «τρελό», τρίποντο buzzer beater του Σλούκα διατήρησαν τους γηπεδούχους σε απόσταση ασφαλείας (60-50 στο 30').

Εφές και Euroleague οργάνωσαν το... τέλειο ριφιφί στο ΟΑΚΑ

Ύστερα από ένα άστοχο δίλεπτο στο 4ο δεκάλεπτο (60-50 στο 32') ο Γιούρτσεβεν επανήλθε, ενώ οι διαιτητές χρέωσαν με το 3ο φάουλ και τον Ερνανγκόμεθ. Ο Ντοζίερ βρήκε ένα νέο 5-0 για να «ροκανίσει» τη διαφορά (60-55 στο 33', 10π. ο Αμερικανός) και ο Γιούρτσεβεν ήταν εκείνος που... ξεκόλλησε το «τριφύλλι» (62-55). Με τη σειρά του, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε ένα τρίποντο (65-57 στο 34' μετά την 3η ασίστ του Σλούκα), αλλά ο Λάρκιν «απάντησε» άμεσα (65-60). Ο Ισπανός αστόχησε σε νέο τρίποντο, ο Ουίλις μείωσε (65-62) και ο Γιούρτσεβεν μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο δεν βρήκε στόχο με ένα κάρφωμα. Επιπλέον, ο Τούρκος σέντερ έκανε ένα λάθος στην επίθεση και δέχτηκε ένα καλάθι από τον Πουαριέ (66-64 στο 36'), με την Εφές να έχει σουτ για το προσπέρασμα, αλλά να μην βρίσκει στόχο δια χειρός Ρόλαντς Σμιτς.

Με 3'22'' για την λήξη ο Ναν έβαλε ένα σπουδαίο γκολ - φάουλ (69-64) και ο Μήτογλου πήρε τη θέση του Τούρκου σέντερ. Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο μπήκε και ο Καλαϊτζάκης, για να δώσει λίγες «ανάσες» στον Σλούκα. Ο Ντοζίερ μείωσε άμεσα (69-66), ο Γκάμπριελ μπήκε αντί του Μήτογλου και ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε ένα ζευγάρι από τη γραμμή (71-66). Ωστόσο, ο Ντοζίερ «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο (71-68 στο 38') και ο Σλούκας επέστρεψε. Μαζί του στο glass floor γύρισε και ο Μήτογλου, με τον Αταμάν να κάνει αλλαγές... χάντμπολ στη θέση «5». Ο Πουαριέ έκοψε ψηλά τον Ναν, ο Αταμάν κάλεσε time out με 2,8'' για την επίθεση και των γηπεδούχων και μετά την επαναφορά του Σλούκα ο Γκραντ... φάνηκε να βάζει ένα ηρωικό γκολ - φάουλ (2'11'' για το τέλος). Όμως, οι ρέφερι μέτρησαν το καλάθι (73-68) και χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Αμερικανό σε απόφαση για... γέλια. Ο Λάρκιν από την μεριά του διαμόρφωσε το 73-69 (1/1β.), ενώ έπειτα ο Πουαριέ μείωσε κι άλλο (73-71), μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο.

Με το ματς να εξελίσσεται σε θρίλερ και το «καθαρό μυαλό» να έχει πάει... περίπατο, ο Σλούκας αστόχησε για τρεις και ο Λάρκιν ισοφάρισε (73-73, 76'' για το τέλος). Στη συνέχεια, ο «πράσινος» αρχηγός βρήκε ελεύθερο τον Ερνανγκόμεθ, όμως και ο Ισπανός αστόχησε σε τρίποντη προσπάθεια. Αντιθέτως, ο «καυτός» Λάρκιν... πυροδότησε μια «βόμβα» και έκανε το 73-76, 34'' πριν το τέλος. Ο Αταμάν κάλεσε time out, ο Ναν εκτέλεσε ένα τρίποντο με κακές προϋποθέσεις και η κατάληξη ήταν και πάλι σίδερο. Έτσι, ο Πουαριέ κατέβασε το ριμπάουντ και πήρε το 4ο φάουλ του Μήτογλου για να πάει στις βολές. Ο Γάλλος έβαλε 1/2β. και «έγραψε» το 73-77 (21'' για τη λήξη). Ο Αταμάν πήρε κι άλλο time out και σε χρόνο dt ο Ναν ευστόχησε για τρεις από τη γωνία (76-77, 18'' για το τέλος). Ο Μπάνκι πήρε με τη σειρά του time out, ο Ντοζίερ επανέφερε και ο Ερνανγκόμεθ έστειλε τον Λάρκιν στη γραμμή (16,7'' για το φινάλε). Ο Αμερικανός μέσα σε εκκωφαντική ατμόσφαιρα ήταν ψύχραιμος και με 2/2β. έκανε το 76-79. Η Εφές δεν έκανε φάουλ σε πρώτο χρόνο (για δύο βολές), ο Ναν σηκώθηκε για τρεις και εκεί του έγινε εξόφθαλμο φάουλ (για τρεις βολές), το οποίο... όλως τυχαίως δεν σφυρίχτηκε. Το σουτ του Αμερικανού πήγε στο σίδερο, ο Γκραντ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Ναν αστόχησε ξανά. Έτσι, η Εφές με... ριφιφί «έσπασε» το αβαντάζ έδρας του «τριφυλλιού» (76-79 στο 40').

Τα Δεκάλεπτα: 29-17, 42-36, 60-50, 76-79.

