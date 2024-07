Ο Χάρις υπογράφει στους Πίστονς

Οι μεταγραφές στο ΝΒΑ συνεχίζονται και ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι έκανε γνωστή ακόμη μία. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομπάιας Χάρις θα αποχωρήσει από τους Σίξερς και θα αγωνίζεται από του χρόνου στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε διετές συμβόλαιο και ο παίκτης θα λάβει 52 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οι Πίστονς θα αποκτήσουν έναν αρχηγό εντός και εκτός για το νεανικό τους ρόστερ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Χάρις είχε 17,2 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 70 παιχνίδια.

Free agent Tobias Harris lands with the Detroit Pistons on a two-year, $52 million deal, sources tell ESPN. An ideal fit on the floor and in the locker room for a young, developing roster. pic.twitter.com/gXgExmIroN