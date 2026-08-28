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Οι νέες αλλαγές στον Ολυμπιακό και η… κατσάδα Μεντιλίμπαρ σε Φορτούνη

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Ο Ολυμπιακός που έχει διαψεύσει ξανά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, η εικόνα της ομάδας που αλλάζει και οι παρατηρήσεις Μεντιλίμπαρ σε Φορτούνη. 

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Οι νέες αλλαγές στον Ολυμπιακό και η… κατσάδα Μεντιλίμπαρ σε Φορτούνη