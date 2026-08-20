Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ρε Πογκμπά, πού κατάντησες... 20-08-2026 23:32 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Πολ Πογκμπά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κι όμως, είναι αλήθεια... Μόλις 6 παιχνίδια, αθροιστικά 115 αγωνιστικά λεπτά στο γήπεδο. Δεν είναι... τρολ, αλλά πικρή αλήθεια. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr ΟΚ ο Λυκογιάννης αλλά… menshouse.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr 3 επιλογές, όλες καταπληκτικές: Το καλύτερο νέο σουβλάκι της Αθήνας δίνει ξανά αξία σε αυτά που πρέπει menshouse.gr Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το μήνυμα μίσους στην Ιωάννα Παλιοσπύρου dailymedia.gr Αξίζει ο Στάγκε μία προσφορά άνω των 8,5 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό; menshouse.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Ρε Πογκμπά, πού κατάντησες... SHARE