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Ρε Πογκμπά, πού κατάντησες...

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Κι όμως, είναι αλήθεια...

Μόλις 6 παιχνίδια, αθροιστικά 115 αγωνιστικά λεπτά στο γήπεδο. 

Δεν είναι... τρολ, αλλά πικρή αλήθεια. 

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Ρε Πογκμπά, πού κατάντησες...