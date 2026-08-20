Μετά τον Φρόιλερ, κι άλλος χαφ από την Ιταλία για Ολυμπιακό

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό 25χρονο κεντρικό χαφ (κυρίως 6άρι αλλά και 8άρι), που θεωρείται υπερ-απαραίτητος στην ομάδα του και που έκανε μεταγραφή 4.5 εκατομμυρίων ευρώ.