Έλληνας η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού

Μετά τους Κάσερες και Γκονζάλες, οι Πειραιώτες ψάχνονται να ενισχύσουν και τον ελληνικό κορμό με έναν παίκτη που αγωνίζεται χρόνια στο εξωτερικό!

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