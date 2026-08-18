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Έλληνας η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού

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Μετά τους Κάσερες και Γκονζάλες, οι Πειραιώτες ψάχνονται να ενισχύσουν και τον ελληνικό κορμό με έναν παίκτη που αγωνίζεται χρόνια στο εξωτερικό!

 

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Έλληνας η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού