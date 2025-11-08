Τα παράπονα της ΑΕΚ, το upgrade Παπαδημητρίου, ο Σούντγκρεν και το «αποφύγετε να γράψετε το σκορ»

Ο «Στρατηγός» σήμερα δεν χάνεται. Βουτάει στα βαθιά του παρασκηνίου και βρίσκει θησαυρούς στον πάτο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

* Γεια σας φίλοι μου

* Καιρό έχουμε να τα πούμε

* Έχουν γίνει πολλά και δεν ξέρω από που να αρχίσω

* Θα πιάσω πρώτα τον Ολυμπιακό για να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των ημερών.

* Η μεταγραφή Γιαννάκη στον Ολυμπιακό πλέον έχει ανοίξει νέους ορίζοντες

* Ολυμπιακός Β - Ηλιούπολη 2-3

* Από δω η γυναίκα μου και από την άλλη η ερωμένη μου

* Μετά την επιτυχημένη επιλογή Ποστέκογλου που στοίχισε μόλις 13 εκατομμύρια για 40 μέρες δουλειάς, πάει στον ΟΣΦΠ Β ένα στέλεχος με προϋπηρεσία στην ΑΕΚ και τον Βόλο.

* Ο Άκης Πέτρου αναλαμβάνει διευθυντής ποδοσφαίρου στη Β ομάδα. Φίλος του Γ.Π. και με καλό βιογραφικό στο ποδόσφαιρο αυτών των κατηγοριών.

* Στα σημαντικά όμως, στον Ολυμπιακό Α τα ραντεβού του με Κάρυ έπιασαν τόπο

* Όμως οι Γερμανοί παίζουν από συνήθεια πλέον τον Κάρυ καλά ακόμη και όταν δε θέλει

* Παραλίγο να γίνει το μπέρδεμα

* Η ψυχή του Κάρυ πήγε στη θέση της στο τέλος

* Μια φορά έγινε το 2-0, 2-2 πριν 2,5 χρόνια και κόντεψε να γίνει Βορίζια πολύ πριν τους Καργάκηδες και τους Φραγκάκηδες.

* Ευτυχώς εδώ είχαμε σασμό και 2-1 το ματσάκιον

* Μου έλειψε και ο αγαπημένος Μανόλο Χιμένεθ από το ελληνικό πρωτάθλημα

* Απέναντι στον Κομπότη έφερε 1-1 και δήλωσε τα εξής

* «Πολύ κρίμα που είχαμε να παίξουμε κόντρα στον άνεμο. Και φοβερό ότι από τον 40’ έως το 60’ δεν υπήρχε καθόλου άνεμος. Ευτυχώς άρχισε να φυσάει πάλι εναντίον του Λεβαδειακού μετά το 60»

* Μου θύμισε τον Βύρωνα Πολύδωρα το 2007 με τις φωτιές στην Πελοπόννησο και τον στρατηγό άνεμο

* Οι ΠΑΟΚτσήδες έχουν στρατηγό τον Ράζβαν και οι Αρειανοί τον Άνεμο

* Οι στατιστικές και οι προπονητές μετράνε κατοχή, σουτ, κόρνερ κλπ

* Ο Μανόλο μετράει ριπές ανέμου

* Από σήμερα οι στατιστικές θα βάλουν νέες μετρήσεις για τον αγαπημένο Μανόλο

* Ριπές ανέμου, ακτίνες UV κλπ

* Πάω στην ΑΕΚ (που όλοι την κατατρέχουν, καταδιώκουν και κυνηγάνε γιατί μόνο αυτή υπολογίζουν)

* Πανηγυρίστηκε δεόντως η ήττα με μόνο 2-0 από Ολυμπιακό

* Με τον Μάρκο Νίκολιτς που αν συνεχίσει έτσι θα γίνει Μάρκο Πόλο, να δηλώνει πως με εξαίρεση το σκορ δεν τα πήγε άσχημα η ΑΕΚ

* Άλλωστε ποιος δίνει σημασία στο σκορ τη σήμερον ημέρα

* Σκέφτηκε ο Σέρβος «πέρυσι φάγαμε 6, φέτος με 2 είναι μια βελτίωση»

* Μετά ήταν το ντέρμπι με Ηλιούπολη

* Εκεί τα αγρίμια του Μάρκο στο 96 σκόραραν εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών

* Την Κυριακή συνέχισαν να μας κρατούν σε αγωνία

* Στο 92’ πήρε το ντέρμπι με τον Παναιτωλικό

* Φυσικά ήθελε να μετρήσει κι ένα γκολ που ο Σέρβος με τη γοητευτική τετραμηνίτικη κοιλίτσα έσπρωξε με τα δύο χέρια τον αντίπαλό του

* Θυμήθηκα πέρυσι τον Μήτογλου που έκανε το ίδιο με τον Λεβαδειακό και είχε μετρήσει

* Οπότε σου λέει αφού μας μετράνε τα γκολ όταν σπρώχνουμε γιατί να μην το κάνουνε συνέχεια;

* Ήταν η πρώτη φορά που συμφώνησαν Βαρούχας, Λαμπαδαρίου, Κουτσιαύτης τα τελευταία 10 χρόνια

* Φτάσαμε στο χθες

* Νέα παράπονα για το πέναλτι της Ιρλανδικής μπυραρίας

* Στο τέλος του αγώνα είχαμε την κλασική εικόνα παικτών της ΑΕΚ γύρω από τον διαιτητή

* Γιατί ΚΑΙ ο Ισπανός ήθελε να την αδικήσει

* Άλλωστε το 3ο μέλος της ΚΕΔ είναι από την Ισπανία και είναι γνωστές οι σχέσεις με τον IRA

* Στο φεύγα από το γήπεδο ο Πίπης από τη Ριζούπολη μου έστειλε ένα βίντεο

* Ήταν οι παίκτες της ΑΕΚ γύρω από τον τροχονόμο και μάλωναν: «Τι σφυράς ρε;»!

* Είδαν άνθρωπο με σφυρίχτρα και στολή και μπερδεύτηκαν

* Πλέον περιμένουμε το ντέρμπι με ΠΑΟ 30/11 για να δούμε αν θα κλείσει το 2025 με 10/10 ήττες σε ντέρμπι

* Τους μπαγάσες, τέτοια ευστοχία ούτε ο Κόμαζετς δεν είχε

* Στον Παναθηναϊκό γεύονται τους καρπούς της δουλειάς του Γιάννη Παπαδημητρίου

* Ξεχειλίζει από ποιότητα η ομάδα από τις μεταγραφές

* Όπου πάει αφήνει έργο ο Γιάννης. Πρώτα στην ΑΕΚ και τώρα στον ΠΑΟ

* Και φεύγει με αγάπες και λουλούδια πάντα. Όλοι έχουν ένα καλό λόγο να πουν. Η Τζιρόνα για τον Ουναι, οι Άραβες για τον Μαξίμοβιτς και η Παρί που βρήκε κάποιον να πληρώνει ένα δίφραγκο για τον ατσάλινο Ρενάτο.

* Αυτό που μένει είναι να μπει ο Κομπότης 4άδα και να φάει τη θέση του Παναθηναϊκού

* Ήρθε ο μπάρμπα Ράφα βέβαια και με το άστρο που έχει μέχρι και Europa θα πάρει. Αυτός είναι ο πρώτος προπονητής που δεν επέλεξε ο Παπαδημητρίου οπότε ξεκινάει με καλές πιθανότητες.

* Μετά ποιος τον ακούει τον Παπαδημητρίου. Θα λέει ότι με τις δικές του πωλήσεις η ομάδα πήρε το Europa

* Στον ΑΣ ΠΑΟΚ, παρότι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι στην 1η θέση, αήττητος και πηγαίνει τρένο στην Ευρώπη, σκέφτηκαν ότι καιρό είχαν να κάνουν κάποια μπαμπεσιά.

* Ξεκίνησαν με το μνημόνιο τη Δευτέρα

* Συνέχισαν με ανακοινώσεις, διαρροές κλπ, κάτι που μου είχε λείψει τον τελευταίο μήνα

* Και κατέληξαν σε αναβολή της συνεδρίασης του ΑΣ

* Οι φίλαθλοι όμως θέλουν να μάθουν τη μέρα και την ώρα που θα γίνει για να δείξουν την αγάπη τους στο Προεδρείο

* Ας μην βρεθούν όμως καλύτερα. Σουηδία γίναμε που λέει και ο Μπέος. Με ένα 30αρι μπορεί να επιτραπεί και στην Ελλάδα το διπλό ταμπλό;

* Να είσαι δηλαδή και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα;

* Κουίζ δέχεστε; Σε ποια μεγάλη ομάδα μετά από πρόσφατο αποτέλεσμα εστάλη «σημείωμα» στους ρεπόρτερ να αποφεύγουν να γράψουν το αποτέλεσμα του αγώνος;

Τα λέμε την άλλη βδομάδα και, ποιος ξέρει, θα σας έχω ίσως ένα συνταρακτικό νέο

Ο Στρατηγός