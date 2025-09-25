Ο Στρατηγός σφάζει με το μπαμπάκι: Φωτιάς, Βεργέτης, Κουμπαράκης και Κομπότης, Super Mario, Καραπαπάς…

Η στήλη του «Στρατηγού» επιστρέφει και σφυρίζει σέντρα.

Επιστρέφω μετά από χρόνια φίλοι μου γιατί δε με αφήνουν να αγιάσω. Blog από δω, blog από εκεί, ψευδώνυμα πιο κάτω, ανώνυμα πιο πάνω, ΚΠ (κατόπιν παραγγελίας) αλλού, ε δε γίνεται, θα σκάσω. Πάμε λοιπόν από σήμερα και μια φορά (τουλάχιστον) τη βδομάδα θα με ανεχτείτε. Σχολιάζοντας σοβαρά θέματα με χιούμορ, θα μαθαίνετε πολλά. Για αρχή ξεκινάμε με το αγαπημένο μας σπορ, τη διαιτησία.

- [ ] Διαμαρτύρεται λέει ο Ολυμπιακός για το πέναλτι που δε δόθηκε και διαμαρτύρονται (δεν ξέρω ποιοι ακόμη) για το βίντεο του μεσιέ που είπε πως έπρεπε να δοθεί

- [ ] Μεσιέ κάθε επαφή δεν είναι πέναλτι, αυτά τα soft είναι σαν τα τυριά στη Γαλλία

- [ ] Σε λίγο κάθε ομάδα θα είναι επιτυχία αν τελειώνει το ματς με 8 παίκτες και 2 πέναλτι εις βάρος της

- [ ] Ξεμπέρδεψε λίγο τα πράγματα γιατί και οι διαιτητές μπερδεμένοι είναι

- [ ] Και ορίζεις τον Κατσικογιάννη για το ματς του Σαββάτου

- [ ] Αυτόν, που στη Λαμία δεν σφύριζε λήξη αν δεν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ.

- [ ] Αν ευνοηθεί ο Καραπαπάς είναι οκ, αν παίξει 50-50 φταίει ο ΠΑΟΚ. Για να αδικηθεί ο Ολυμπιακός δε γίνεται οπότε το αφήνουμε στην άκρη.

- Χθες φύσηξε 6 μποφόρ και ολόκληρο τανκ ο Ταρέμι γκρεμίστηκε. Να μην δώσει πέναλτι ο Παπαδόπουλος;

- [ ] Κύριε Στέφανε όμως όρισε και κανά διαιτητή του Γιαννάκη για να έχει δουλειά γιατί στο τέλος δεν θα έχει αντικείμενο και εγώ δε θα έχω με τι να ασχολούμαι

- [ ] Κομπότη δε φοβάμαι, πέρυσι πήρε Χ, από το 2-0, θα πάρει τη θέση του ΠΑΟ στα playoffs 1-4 και θα χάσει και τη θέση του ο Παπαδημητρίου παρότι έχει κάνει μεγάλο upgrade στο ρόστερ. Μια ματιά στον πάγκο θα σας πείσει.

- [ ] Μόλις πάει στο 5-8, θα πραγματοποιηθεί και το όνειρο των απανταχού φιλάθλων του ΠΑΟ και θα φύγει ο Αλαφούζος

- [ ] Θα έρθει ο Κομπότης βέβαια και τότε μπορεί να πάρει κανένα πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, εδώ θα μπει πλέι οφ με τον Τσάπρα και τον Βήχο.

- [ ] Θα κάνει μια συγχώνευση με Κηφισιά, για να παίξει και ΟΑΚΑ, και αν βάλεις όλους τους πρώην του ΠΑΟ σε Κηφισιά και Λειβαδιά έχεις έναν πραγματικό Παναθηναϊκό

- [ ] Αυτοί στην ΑΕΚ δε με αφήνουν να αγιάσω

- [ ] 21 διαιτητές ο πίνακας και όποιος και να οριστεί στην ΑΕΚαρα δεν τους κάνει

- [ ] Αυτή τη βδομάδα ο Φωτιάς στο ΑΕΚ - Βόλος

- [ ] Που ήταν Var στη Λάρισα και 5 (!!!) τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφώνησαν πως τα έκανε όλα σωστά

- [ ] Κουτσιαύτης, Λαμπαδαρίου, Βαρούχας, Σπάθας- που δε μετράει αλλά τον αναφέρουμε για την ιστορία- και Τσικίνης

- [ ] Παρόλα αυτά, όπως διαβάζουμε είναι βόμβα ο ορισμός μετά το φιάσκο στην Λάρισα

- [ ] Φυσικά δεν είναι σαν τον Παπαπέτρου

- [ ] Που ακύρωσε το γκολ του Κομπότη στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ και χάθηκε η ευκαιρία για αήττητο πρωτάθλημα από τον Γιάνναρο

- [ ] Και διαβάσαμε στην εφημερίδα του Super Mario το Σάββατο πως «ο Παπαπέτρου σφύριξε τις δύο τελευταίες εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ. Με τις διαιτησίες του έδειξε ότι πλέον αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ρέφερι σοβαρού επιπέδου που θέλει να έχει κύρος»

- [ ] Μάλιστα κύριοι

- [ ] Στη μία νίκη κέρδισε 0-3 στην Τρίπολη και ο Αστέρας έμεινε με 10 με ανύπαρκτη κόκκινη και έτσι έμεινε στο -2 από την κόκκινη αρμάδα του Γιαννάκη

- [ ] Στην άλλη ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Κομπότη

- [ ] Λογική η αγιογραφία. Προφανώς μέτρησε η επαφή Θωμά-Αλέξη με τον πατήρ

- [ ] Α διάβασα κάπου ότι δεν τους αρέσει ούτε ο Βεργέτης στο Var. Ναι, αυτός που πέρυσι, πάλι με θύμα τον Κομπότη, δεν παρενέβη και μέτρησε το γκολ του Μήτογλου που έπαιζε Street Fighter και τσίμπησε το βαθμό στο 90’

- [ ] Κουμπαράκης εκτός ορισμών. Και γράφουν ότι είναι εκτός λόγω του ότι ήταν AVAR στο ντέρμπι. Δηλαδή ο Στέφανος θα έλεγε τον Γερμανό «δώσε αυτό το πέναλτι για να μην τα ακούσω στη τηλεδιάσκεψη με τον μεσιέ» και επειδή δεν το έδωσε τιμωρήθηκε

- [ ] Τα θέλετε και τα γράφετε ή σας ξεφεύγουν. Η απόφαση για τιμωρία του Κουμπαράκη είχε ληφθεί από το Σάββατο και το ματς Κηφησιά-Άρης

- [ ] Πουλικίδης επίσης εκτός ορισμών. Τα έκανε μαντάρα στο κύπελλο στο Kobotis arena και συνέχισε να τα κάνει μαντάρα στις Σέρρες

- [ ] Αν αυτοί είναι expert, τότε ο Ευαγγέλου που φαντάζεται πέναλτι υπέρ του ΟΣΦΠ και κόκκινες υπέρ του ΠΑΟΚ τι είναι; Grand Master;

- [ ] Πέρασαν 24 ώρες χωρίς να διαβάσω για το ποιος τρώει με ποιον στην Αρετσού και αρχίζω και ανησυχώ

- [ ] Και 12 ώρες χωρίς να διαβάσω ότι οι άλλοι τρεις κυνηγάνε την ΑΕΚ γιατί μόνο αυτή βλέπουν ως αντίπαλο μπλα μπλα

- [ ] Μπα σε καλό σας, και τώρα πώς θα φάω; Πάω στην Αρετσού μήπως βρω τον Λανουά. Φανταστικό;

Ο Στρατηγός