Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/9): Πού θα δούμε το Άρης-Μαρκό και την ευρωπαϊκή δράση