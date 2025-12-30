Έλληνας kickboxer δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο ρινγκ στη Σερβία! (vid)

Αδιανόητες εικόνες έρχονται από την Σερβία με την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής του kickboxing Γιάννης Τσουκαλάς, μετά τη νίκη του επί του Βαχίντ Κιτσάρα.

Η αναμέτρηση των δύο αθλητών διεξήχθη στο Νόβι Παζάρ της Σερβίας και ο Τσουκαλάς κέρδισε με νοκ-άουτ τον αντίπαλό του, όμως στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημες εικόνες.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς πανηγύρισε μαζί με τον προπονητή του, Νίκο Γκίκα με υψωμένη την γροθιά και δέχθηκε αναίτια επίθεση από μέλος του προπονητικού επιτελείου του Κιτσάρα.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο αδερφός του Σέρβου αθλητή, γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον Τσουκαλά και ακολούθησαν σκηνές χάους με δεκάδες άτομα να εισβάλουν στο ρινγκ και να επιτίθενται στον Έλληνα πρωταθλητή!

Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και αφού πήρε εξιτήριο επέστρεψε στην Ελλάδα.