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Έλληνας kickboxer δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο ρινγκ στη Σερβία! (vid)

Kickboxing
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Αδιανόητες εικόνες έρχονται από την Σερβία με την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής του kickboxing Γιάννης Τσουκαλάς, μετά τη νίκη του επί του Βαχίντ Κιτσάρα.

Η αναμέτρηση των δύο αθλητών διεξήχθη στο Νόβι Παζάρ της Σερβίας και ο Τσουκαλάς κέρδισε με νοκ-άουτ τον αντίπαλό του, όμως στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημες εικόνες.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς πανηγύρισε μαζί με τον προπονητή του, Νίκο Γκίκα με υψωμένη την γροθιά και δέχθηκε αναίτια επίθεση από μέλος του προπονητικού επιτελείου του Κιτσάρα.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο αδερφός του Σέρβου αθλητή, γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον Τσουκαλά και ακολούθησαν σκηνές χάους με δεκάδες άτομα να εισβάλουν στο ρινγκ και να επιτίθενται στον Έλληνα πρωταθλητή!

Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και αφού πήρε εξιτήριο επέστρεψε στην Ελλάδα.

Έλληνας kickboxer δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο ρινγκ στη Σερβία! (vid)