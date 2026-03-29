Η ΑΕΚ εξασφάλισε την κορυφή με εμφατική νίκη επί της Νέας Ιωνίας

Η ΑΕΚ επικράτησε με 33-27 της Νέας Ιωνίας στο ΟΑΚΑ, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ γυναικών και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Παρά τις σημαντικές αποκρούσεις της Κεπεσίδου, τα επιθετικά λάθη της Νέας Ιωνίας δεν της επέτρεψαν να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Αντίθετα, η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της, ανέβασε ρυθμό μετά το 40’ και «καθάρισε» το ματς.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ βρίσκεται αγκαλιά με την πρώτη θέση, καθώς ακόμα κι αν ισοβαθμήσει στους 34 βαθμούς με τον ΠΑΟΚ, υπερτερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Στα ημιτελικά των play offs θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Άρτας, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Νέα Ιωνία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Νέα Ιωνία να προηγείται 0-2, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε γρήγορα και ισοφάρισε σε 4-4. Με πρωταγωνίστρια τη Ζενέλι, που πέτυχε κρίσιμα γκολ, η «Ένωση» πήρε προβάδισμα 8-7 και στη συνέχεια 9-7 με τη Ρεσέντε. Η ΑΕΚ διατηρούσε μικρό προβάδισμα (10-8, 11-9, 12-10), ωστόσο οι φιλοξενούμενες πέρασαν μπροστά με 12-13.

Η αναμέτρηση παρέμεινε ντέρμπι, με τις Σαμολαδά και Μανιά να ισοφαρίζουν σε 13-13 και 14-14, πριν η Νέα Ιωνία κάνει το 14-15. Λίγο πριν το ημίχρονο, η Ενρίκε ευστόχησε σε πέναλτι για το 15-15, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 16-15, 17-15 και 18-16 με συνεχόμενα γκολ της Ενρίκε, όμως η Νέα Ιωνία απάντησε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (18-18 στο 36’). Από εκεί και πέρα, η «Ένωση» άρχισε να χτίζει διαφορά (19-18 και 20-19 με Γκονσάλβες και Παϊζίνιο, 21-19 με πέναλτι της Παϊζίνιο και 22-19 με τη Μανιά).

Η υπεροχή της ΑΕΚ συνεχίστηκε, με το σκορ να ανεβαίνει σε 24-20 και 25-21, ενώ με διαδοχικά γκολ των Βιτκόφσκα και Ενρίκε η διαφορά έφτασε στο 28-22 στο 54’. Στα τελευταία λεπτά, η Σαμολαδά έκανε το 30-23, η Νέα Ιωνία μείωσε σε 31-25, όμως η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με το τελικό 33-27.

Τα δεκάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-6, 10-9, 12-11, 15-15 (ημ.), 18-16, 19-19, 22-19, 25-22, 29-23, 33-27.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφσκα 3, Ρεσέντε 2, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 3, Κατσίκα, Παϊζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 2, Γκονσάλβες 3, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Βουκσάνοβιτς, Ενρίκε 11.

ΟΦΝΙ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Χατζηπαρασίδου 1, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Αγ. 1, Καραμάνου , Κρνιτς 3, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 5, Τσάκαλου 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 1, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης–Φωτακίδης. Δίλεπτα: 3-0. Πέναλτι: 6/8-2/4.

Βαθμολογία