Καθάρισε τη Νέα Ιωνία και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου η ΑΕΚ! (vid)

Πήρε το ντέρμπι και... έφυγε για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Χάντμπολ η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ που νίκησε την κάτοχο του θεσμού, Νέα Ιωνία με 18-22 στα Πευκάκια.

Η Ένωση που πριν δυο εβδομάδες είχε νικήσει ξανά στα Πευκάκια τη Νέα Ιωνία για το πρωτάθλημα, αυτή την φορά το έκανε για τον θεσμό το Κυπέλλου και με το σημερινό πέρασμα της έκλεισε θέση για τους «8».

Η ΑΕΚ από νωρίς ξεκίνησε με ενέργεια και όρεξη (1-2), ενώ παρέμεινε σε θέση οδηγού (6-10), με τη Νέα Ιωνία να μην μπορεί να βρει λύσεις, παρά το ότι πλησίασε σε 12-14. Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου έδειξε αποφασισμένη να φτάσει στη νίκη και έτσι κράτησε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο τελικό 18-22 και παίρνοντας το εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου.

Η ομάδα της Ένωσης πανηγύρισε στο φινάλε με την ψυχή της την μεγάλη νίκη και την πρόκριση όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο.