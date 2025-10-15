Παρέμεινε αήττητη η ΑΕΚ – Επιστροφή στις νίκες για τον Διομήδη Άργους

Η ΑΕΚ συνέχισε το νικηφόρο της σερί στη Handball Premier, επικρατώντας με 35-23 του ΓΑΣ Κιλκίς στο Κλειστό του Δαΐς, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική.

Παρότι στο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ (14-15), στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Ρουί Σίλβα κυριάρχησε πλήρως και διατήρησε το απόλυτο με 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν δυνατά και προηγήθηκαν με 10-6, ωστόσο τα λάθη στην επίθεση επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να ανατρέψουν το σκορ στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά. Με κορυφαίους τους Ίβιτς, Αραμπατζή και Κουκουλά, η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό, έπαιξε σκληρή άμυνα και με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς «καθάρισε» το παιχνίδι από το 45’, φτάνοντας στο τελικό 35-23.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-4, 10-6, 11-11, 14-13, 14-15 (ημχ), 19-16, 22-17, 25-19, 27-20, 32-21, 35-23

ΑΕΚ (Σίλβα): Αραμπατζής 4, Ντουάρτε 2, Βλαστός 2, Σμίντ, Κειτά 3, Παναγιώτου 3, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 3, Γκαρέν 1, Γκούντγιονσον, Τουρέ 5, Στούμπερ 4, Κουν 5, Ίβιτς 3, Σαλέμ

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 5, Τσαμουρίδης 2, Αλεξανδρίδης 4, Ζώτος, Μπουτκάρης, Χαριζόπουλος 1, Ντελίριεφ 3, Μαντάς, Μπέρεζνι 6, Στανκίδης, Παπαγιάννης 1, Παντικίδης 1, Φώτογλου, Προβατάς.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 3/3-2/4

Στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Handball Premier, ο Διομήδης Άργους πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 28-26 επί του ΑΣΕ Δούκα, σε μια αναμέτρηση με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Οι δύο ομάδες βάδιζαν μαζί μέχρι το φινάλε, αλλά ο Διομήδης ήταν πιο ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας στο πολύτιμο δίποντο. Με αυτή τη νίκη, οι «Λύκοι» του Άργους έφτασαν τους 6 βαθμούς και σκαρφάλωσαν στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, ο ΑΣΕ Δούκα γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ήττα, παραμένοντας στους 4 πόντους και πέφτοντας στην 9η θέση.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-5, 9-6, 10-8, 12-11, 14-13 (ημχ), 16-16, 18-18, 21-21, 22-23, 24-24, 28-26

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Στεργίου 2, Τσέλιος 2, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 6, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 6, Μπαρόσο 1, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 2, Μάρτινσεν 3

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Ταουσάνης, Βλάχος, Χατσατουριάν 1, Μπατής 7, Μελετάκος, Τσιούμας 3, Μαυρομάτης, Κάιπερς, Χαριτωνίδης, Κραντζ 2, Χουρσουντιαν 3, Ελοζούα 4, Ντανουλέτ, Ριμπέ, Καραγιάννης

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Κόκκινη: 7:30 Χατσατουριάν (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 7-1, Πέναλτι: 3/4-4/5

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)