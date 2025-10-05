Ιστορική πρόκριση για την ΑΕΚ παρά την ήττα στην Ισλανδία

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει μια ιστορική επιτυχία, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην επόμενη φάση του EHF European Cup Γυναικών, παρά την ήττα της με 27-24 από τη Σέλφος στην Ισλανδία.

Η διαφορά των έξι τερμάτων (32-26) από τον πρώτο αγώνα στην Αθήνα ήταν αρκετή για να χαρίσει στις «κιτρινόμαυρες» το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου έδειξε χαρακτήρα σε μια δύσκολη έδρα, ελέγχοντας το παιχνίδι για μεγάλο διάστημα και διαχειριζόμενη σωστά τη διαφορά που είχε αποκτήσει από το πρώτο ματς.

Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα με 3-5 και αργότερα με 8-11, πριν το σκορ διαμορφωθεί στο 11-12 στο τέλος του πρώτου μέρους. Η ελληνική ομάδα διατηρούσε τον έλεγχο και στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τη Ζενέλι να σκοράρει κρίσιμα τέρματα (12-13, 12-14), ωστόσο η Σέλφος κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 17-16.

Η ΑΕΚ απάντησε άμεσα με τα γκολ των Παναγιωτίδου και Ζενέλι, διατηρώντας το σκορ πρόκρισης, αλλά στο φινάλε η κούραση και οι χαμένες ευκαιρίες επέτρεψαν στις Ισλανδές να πάρουν τη νίκη (27-24), χωρίς όμως να ανατρέψουν το συνολικό αποτέλεσμα (50-51 υπέρ της ΑΕΚ).

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 3-5, 6-7, 7-10, 8-11, 11-12 (Ημιχ) 12-13, 15-16, 18-17, 20-21, 24-21, 27-24

ΣΕΛΦΟΣ (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ , Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 5, Σίβερουντ 5, Άνταλστεινσντότιρ 3, Γκιλφαντοτίρ 2, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 1, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 5, Αχελσντότιρ.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 3, Σαμολαδά 2, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά, Ζενέλι 8, Κατσίκα 1, Παζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονσάλβες 3, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.

Διαιτητές: Ραντσένκο – Πέρσις (Λετονία) Πέναλτι: 4/6-3/4, Δίλεπτες: 1-6