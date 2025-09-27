Ιστορική ευρωπαϊκή πρεμιέρα με νίκη για την ΑΕΚ (vid)

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 32-26 της ισλανδικής Σέλφος στο ΟΑΚΑ, για τον 2ο γύρο του EHF European Cup.

Με αυτή τη νίκη η ΑΕΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση και πάει με σημαντικό προβάδισμα στη ρεβάνς της 5ης Οκτωβρίου στην Ισλανδία.

Με ένα εντυπωσιακό σερί 4-0 η Ένωση προηγήθηκε 10-5 στο 19’ και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 16-12. Στην επανάληψη οι «κιτρινόμαυρες» ανέβασαν κι άλλο τον ρυθμό, ξέφυγαν με 21-14 στο 37’, έφτασαν μέχρι και στο +10 (24-14 στο 43’), πριν φτάσουν στο άνετο τελικό 32-26.

Η Παζίνιο ήταν η κορυφαία σκόρερ της ΑΕΚ με 6 γκολ, ενώ άλλες τέσσερις παίκτριες πέτυχαν από 5 τέρματα, δείχνοντας το πλουραλισμό της ομάδας στην επίθεση.

Tα πεντάλεπτα: 2-2, 5-3, 6-5, 10-6, 13-9, 16-12 (ημ.), 19-14, 21-14, 24-16, 26-19, 27-20, 29-23, 32-26.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 5, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 5, Κατσίκα, Παζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 5, Γκονσάλβες 1, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.

Σέλφος (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ 3, Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ 2, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 4, Σίβερουντ 4, Άνταλστεινσντότιρ, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 5, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 2, Αχελσντότιρ.

Διαιτητές: Γιάκουμπ Ούλιρ-Βόιτεκ Μπένους. Δίλεπτα: 2-4. Αποβολές: 0-1. Πέναλτι: 4/6-4/4.