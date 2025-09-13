Με νέα νίκη απέναντι στα Βριλήσσια, ο ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Φιλίππειο της Βέροιας προκρίθηκε στο Round 2 του EHF European Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χολόν.

Για τον δεύτερο αγώνα της φάσης του Round 1 του EHF European Cup, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Φιλίππειο Γυμναστήριο Βέροιας τα Βριλήσσια, τα οποία νίκησε για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με σκορ 33-24.

Έτσι, εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Round 2, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χολόν από το Ισραήλ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, Ίγκορ Άρσιτς, με 13 σωτήριες αποκρούσεις.

Με «όπλο» το προβάδισμα του πρώτου αγώνα (20-27), ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, προηγούμενος με 6-4 στο 9ο λεπτό. Ο Μπάμπης Δομπρής, σε μεγάλη μέρα, οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» στο +7 (17-10), πριν τα Βριλήσσια μειώσουν με σερί 0-4 σε 17-14, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, η αθηναϊκή ομάδα μείωσε προσωρινά σε 17-15, αλλά ο ΠΑΟΚ πάτησε ξανά το γκάζι. Με πρωταγωνιστές τον Παπαβασίλη και τον Ιωάννου, οι Θεσσαλονικείς έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 8-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 25-15 και «κλειδώνοντας» οριστικά την πρόκριση.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Μπάμπης Ανανιάδης μοίρασε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει άνετα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον ελληνικό «εμφύλιο» και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 33-24.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 7-6, 10-8, 13-10, 15-10, 17-14 (ημχ), 19-15, 25-16, 27-18, 28-21, 31-23, 33-24

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 1, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 7, Παπαβασίλης 6, Φεράς 4, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης, Ιωάννου 5, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς

Βριλήσσια (Τούτσης): Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 2, Μάλλιος, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Βαρδαξόπουλος 1, Κιούσης, Μπάγιος 1, Γιάνους 2, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 3, Τόμσον 1, Στεφανίτσης 1

Διαιτητές: Γερλέτσκι- Λάμπουν (Πολωνία), Παρατηρητής: Θεοφάνους(Κύπρος), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/4-1/2