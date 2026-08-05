«Οι εντελώς αθώοι»: Το σκίτσο μαχαιριά του Αρκά για τα θύματα χωρίς φωνή των πυρκαγιών

Ένα σκίτσο αφιερωμένο στα μεγάλα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττική, δημιούργησε ο δημοφιλής σκιτσογράφος Αρκάς στην προσωπική του σελίδα στο facebook. Για τα θύματα του ανθρωποκεντρισμού που δε θα μετρηθούν ποτέ…

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