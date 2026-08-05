Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ «Οι εντελώς αθώοι»: Το σκίτσο μαχαιριά του Αρκά για τα θύματα χωρίς φωνή των πυρκαγιών 05-08-2026 12:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα σκίτσο αφιερωμένο στα μεγάλα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττική, δημιούργησε ο δημοφιλής σκιτσογράφος Αρκάς στην προσωπική του σελίδα στο facebook. Για τα θύματα του ανθρωποκεντρισμού που δε θα μετρηθούν ποτέ… Δες το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Σε επιλέγει εκείνο, όχι εσύ: Το μυστηριώδες και ιδιαίτερο ελληνικό νησί με τη μοναδική ενέργεια δεν είναι για όλους menshouse.gr Περνάει στη στροφή Μητσοτάκη και Τσίπρα: Ο Ανδρουλάκης αιφνιδιάζει και κάνει τη διαφορά instanews.gr Ασημίνα Ιγγλέζου: Φωτογραφήθηκε με την πανέμορφη κόρη της που τελείωσε την Ιατρική dailymedia.gr Στο τέλος θα μείνει μόνη της: Τα τρία νέα πρόσωπα που αποχώρησαν από την Καρυστιανού instanews.gr Το σύστημα που θα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάι Γκαρσία menshouse.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Λάμπρος Κωνσταντάρας για βίντεο με τη ρεπόρτερ του Open: «Τι ντροπή και ξεφτίλα είναι αυτή» dailymedia.gr Ημερολόγιο 2050: To τέλος του ελληνικού καλοκαιριού και το «ντόμινο ερημοποίησης» menshouse.gr «Οι εντελώς αθώοι»: Το σκίτσο μαχαιριά του Αρκά για τα θύματα χωρίς φωνή των πυρκαγιών SHARE