Νέα πολιτική της ΔΟΕ για το LA28: Χρωμοσωμικός έλεγχος ως κριτήριο συμμετοχής στα γυναικεία αγωνίσματα

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη μια νέα πολιτική σχετικά με τη συμμετοχή στα γυναικεία αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, επαναφέροντας ουσιαστικά τον χρωμοσωμικό έλεγχο ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας, πρακτική που είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν από το 1968 έως το 1996.

Σύμφωνα με τη νέα κατεύθυνση, η συμμετοχή στους γυναικείους Ολυμπιακούς αγώνες «περιορίζεται πλέον σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλου» που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, αποκλείοντας έτσι τόσο τις τρανς αθλήτριες όσο και μεγάλο ποσοστό ίντερσεξ αθλητών.

Η ΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα ισχύει από τους Αγώνες του 2028 και έπειτα, «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής».

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά όλα τα αθλήματα και τις διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Όπως επισημαίνεται, η επιλεξιμότητα θα καθορίζεται αρχικά μέσω ελέγχου για την παρουσία ή απουσία του γονιδίου SRY.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που επικαλείται η Επιτροπή, η παρουσία του γονιδίου SRY θεωρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο αθλητής έχει βιώσει ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μη παρεμβατικές μεθόδους, όπως δείγμα σάλιου, κυττάρων από το μάγουλο ή αίματος.

Οι αθλητές που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο γονίδιο SRY πληρούν μόνιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία γυναικών. Όπως διευκρινίζεται, «εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια αρνητική ένδειξη είναι εσφαλμένη, αυτή θα είναι μια εξέταση που γίνεται μια φορά στη ζωή».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ».

Οι αθλητές με θετικό SRY, συμπεριλαμβανομένων των τρανς XY και των αθλητών XY-DSD με ευαισθησία στα ανδρογόνα, μπορούν να αγωνίζονται σε άλλες κατηγορίες όπου πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως στην κατηγορία ανδρών, σε μικτές ή ανοιχτές κατηγορίες, ή σε αθλήματα που δεν διαχωρίζονται βάσει φύλου.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, τοποθετήθηκε σχετικά, δηλώνοντας: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες».

Συμπλήρωσε επίσης: «Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Και κατέληξε: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».

Η ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε την πολιτική βασίστηκε σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων μετά το 2021, καταλήγοντας ότι το ανδρικό φύλο προσφέρει πλεονέκτημα σε αθλήματα που απαιτούν δύναμη, ισχύ και αντοχή. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε ότι η επιλεξιμότητα πρέπει να συνδέεται με το βιολογικό φύλο, ώστε να διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, ιδιαίτερα σε αθλήματα επαφής.

Η νέα πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες σχετικές οδηγίες της ΔΟΕ και αναμένεται να υιοθετηθεί από διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών για τις διοργανώσεις της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μη αναδρομική ισχύς της απόφασης δεν επηρεάζει αποτελέσματα προηγούμενων διοργανώσεων, όπως το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Αλγερινή πυγμάχος Ιμανέ Κελίφ, η οποία έχει δηλώσει ότι φέρει το γονίδιο SRY, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε γυναίκα και αναγνωρίζεται ως τέτοια από τη ΔΟΕ.