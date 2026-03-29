Ο Άρης πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι άουτ και επικράτησε με 3-0 σετ του Μίλωνα, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Volley League.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 2-0 στη σειρά και «σφράγισε» την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία και για την επόμενη σεζόν.

Το σύνολο του Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Από την άλλη πλευρά, ο Μίλωνας θα έχει ακόμη μία ευκαιρία για την παραμονή, καθώς θα αντιμετωπίσει το Μαρκόπουλο για το τελευταίο διαθέσιμο «εισιτήριο».

Ο Άρης μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα και στο πρώτο σετ πήρε γρήγορα προβάδισμα (8-4), το οποίο διεύρυνε στη συνέχεια (15-10, 19-12), για να φτάσει άνετα στο 25-14.

Ανάλογη εικόνα είχε και το δεύτερο σετ, με τον Άρη να ξεφεύγει νωρίς (6-2, 10-3). Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας (14-11), όμως οι «κιτρινόμαυρες» ανέβασαν ξανά ρυθμό (17-12, 21-14) και κατέκτησαν το σετ με 25-18.

Στο τρίτο σετ, το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο στην αρχή, ωστόσο ο Άρης πήρε προβάδισμα (7-4, 11-5) και, παρά τη μείωση του Μίλωνα (11-8), διατήρησε τον έλεγχο (15-11, 20-14), φτάνοντας στο 25-16 και στο τελικό 3-0.

Διαιτητές: Τσιούλα, Δημητρίου, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Βασδέκης, Μακρίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-14

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-16

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 7 άσσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 1 άσσο, 28 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-18, 25-16) σε 77′

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ): Όλουτς 16 (13/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 48% υπ. – 29% άριστες), Πολυνοπούλου 8 (7/9 επ., 1 άσσος), Μερτέκη 13 (11/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), Ξανθοπούλου 4 (1/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 11 (8/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Έριτς 8 (3/7 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 71% υπ. – 57% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 4 (4/20 επ., 54% υπ. – 50% άριστες), Σαλκούτε 12 (12/32 επ., 54% υπ. – 46% άριστες), Σκουλούδη 2 (2/7 επ.), Αργυρίου 4 (2/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Κούλερκαν 3 (3/14 επ.) / Χάνα (λ, 59% υπ. – 48% άριστες), Λεονταρίδου 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ).