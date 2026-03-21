Πανταλέων: «Είναι μια σπουδαία στιγμή για την ομάδα» (vid)

Στη σημασία της κατάκτησης του Κυπέλλου, αλλά και στην προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα στον τελικό απέναντι στον Φλοίσβο, στάθηκε ο τεχνικός διευθυντής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Σωτήρης Πανταλέων, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δυστυχώς, πέρασαν πολλά χρόνια από τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το Κύπελλο. Εγώ ήμουν ο τελευταίος που το είχα σηκώσει. Είναι μια σπουδαία στιγμή για την ομάδα.

Ήταν ένας εξαιρετικός τελικός. Ο Φλοίσβος έπαιξε σπουδαίο βόλεϊ. Είναι μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες, που έκανε μια πραγματικά σπουδαία πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου. Σήμερα έφτασε πολύ κοντά στο να το πάρει.

Πολλοί νόμιζαν ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά ξέραμε πολύ καλά το τι θα αντιμετωπίσουμε.

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη ψυχή, μεγάλο σθένος μετά το 1-2. Και πιστεύω ότι δίκαια κατέκτησαν το τρόπαιο».