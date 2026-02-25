Νέος προπονητής στον Άρη ο Τσότρας: «Να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία»

Ο Παναγιώτης Τσότρας είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Άρη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΑΣ Άρης και το τμήμα βόλεϊ ανδρών ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον προπονητή Παναγιώτη Τσότρα ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Παναγιώτης Τσότρας ήταν βοηθός του Γιάννη Μέλκα στη φετινή περίοδο. Από το 2023 είναι βοηθός προπονητή στην Εθνική Ελλάδας U19. To 2025 ήταν στατιστικολόγος στην Εθνική ομάδα της Κύπρου, ενώ τη σεζόν 2024-2025 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στην ομάδα γυναικών του Άρη. Νωρίτερα εργάστηκε ως πρώτος προπονητής του Ηρακλή, στατιστικολόγος στην Εθνική Ελλάδας U17, βοηθός προπονητή στην Εθνική Κύπρου Γυναικών U17, στατιστικολόγος στον ΑΣ Κέρκης και στην Εθνική Γυναικών της Κύπρου, στατιστικολόγος στην Ανόρθωση (Γυναικών), πρώτος προπονητής στον Εθνικό Λατσιών, στατιστικολόγος στην Εθνική Ανδρών U21 και U19, βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ (άνδρες και γυναίκες), πρώτος προπονητής στον Πανελλήνιο και τον Ερμογένη Ξάνθης.

Ως αθλητής, ο νέος τεχνικός του Άρη αγωνίστηκε από τη θέση του διαγώνιου σε Απόλλωνα Σμύρνης, Κόρινθο, Εθνικό Πειραιώς και Ερμογένη Ξάνθης.

Μετά τη συμφωνία του με τον ΑΣ Άρης, ο Παναγιώτης Τσότρας δήλωσε:

«Τα λόγια είναι περιττά αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε τη δουλειά. Με την ομάδα γνωριζόμαστε, δεν έχουν αλλάξει οι στόχοι. Σηκώνουμε μανίκια και προχωράμε για να καταφέρουμε να ανεβούμε κατηγορία».