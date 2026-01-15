Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στο κλειστό του Μετς και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup, παίρνοντας τα δύο σετ που χρειαζόταν χωρίς να… ιδρώσει και επικρατώντας με το τελικό 3-0 σετ της Μπράγκα.

Οι «πράσινες», έχοντας ήδη το υπέρ τους 3-0 από τον πρώτο αγώνα στην Πορτογαλία, μπήκαν συγκεντρωμένες και σφράγισαν γρήγορα το εισιτήριο για την οκτάδα, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό τους σε Ελλάδα και Ευρώπη τη φετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18 και το δεύτερο με 25-23, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση. Ο αγώνας συνεχίστηκε, με τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι να αγωνίζονται χωρίς άγχος και να κατακτούν και το τρίτο σετ με 25-18.

Η Μπένετ ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στα προημιτελικά, καθώς η σερβική ομάδα επικράτησε της Χόλτε με 3-0 σετ και «σφράγισε» την πρόκριση μετά τη νίκη της με 3-1 σετ στη Δανία.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παιχνίδι του κλειστού του Μετς και, παρότι η Μπράγκα προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, οι «πράσινες» αντέδρασαν άμεσα. Το σκορ γρήγορα ισορρόπησε στο 4-4, πριν ο Παναθηναϊκός περάσει μπροστά και σταδιακά αυξήσει τη διαφορά. Με καλή πίεση από το σερβίς και αποτελεσματικότητα στο μπλοκ, το «τριφύλλι» ξέφυγε με 10-6 και στη συνέχεια με 15-9, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Η διαφορά διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 25-19 και το 1-0.

Το δεύτερο σετ είχε μεγαλύτερη ένταση και εναλλαγές στο σκορ. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι τα μέσα του σετ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 14-11 και τη Μπράγκα να επιστρέφει για το 15-15. Ακολούθησε μάχη πόντο-πόντο (18-18, 19-19), πριν οι φιλοξενούμενες περάσουν μπροστά με 19-21. Εκεί όμως οι «πράσινες» έβγαλαν αντίδραση, ισοφάρισαν σε 22-22 και στα κρίσιμα σημεία έδειξαν ψυχραιμία, παίρνοντας το σετ με 25-23 και μαζί την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ, με την πρόκριση ήδη εξασφαλισμένη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πιο ελεύθερα και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Το σκορ έφτασε στο 9-6 και στη συνέχεια στο 12-8, με τη διαφορά να ανοίγει ακόμη περισσότερο (16-10, 18-12). Η Μπράγκα προσπάθησε να μειώσει, φτάνοντας στο 20-18, όμως οι «πράσινες» απάντησαν άμεσα, ξέφυγαν ξανά και «κλείδωσαν» τη νίκη με 25-18, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με καθαρό 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-18

2ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 25-23

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-18, 25-18

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Μπράγκα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. - 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ράπτη.

ΜΠΡΑΓΚΑ (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. - 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. - 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).