Οι «πράσινες», έχοντας ήδη το υπέρ τους 3-0 από τον πρώτο αγώνα στην Πορτογαλία, μπήκαν συγκεντρωμένες και σφράγισαν γρήγορα το εισιτήριο για την οκτάδα, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό τους σε Ελλάδα και Ευρώπη τη φετινή σεζόν.
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18 και το δεύτερο με 25-23, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση. Ο αγώνας συνεχίστηκε, με τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι να αγωνίζονται χωρίς άγχος και να κατακτούν και το τρίτο σετ με 25-18.
Η Μπένετ ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους.
Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στα προημιτελικά, καθώς η σερβική ομάδα επικράτησε της Χόλτε με 3-0 σετ και «σφράγισε» την πρόκριση μετά τη νίκη της με 3-1 σετ στη Δανία.
Το ματς
Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παιχνίδι του κλειστού του Μετς και, παρότι η Μπράγκα προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, οι «πράσινες» αντέδρασαν άμεσα. Το σκορ γρήγορα ισορρόπησε στο 4-4, πριν ο Παναθηναϊκός περάσει μπροστά και σταδιακά αυξήσει τη διαφορά. Με καλή πίεση από το σερβίς και αποτελεσματικότητα στο μπλοκ, το «τριφύλλι» ξέφυγε με 10-6 και στη συνέχεια με 15-9, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Η διαφορά διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 25-19 και το 1-0.
Το δεύτερο σετ είχε μεγαλύτερη ένταση και εναλλαγές στο σκορ. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι τα μέσα του σετ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 14-11 και τη Μπράγκα να επιστρέφει για το 15-15. Ακολούθησε μάχη πόντο-πόντο (18-18, 19-19), πριν οι φιλοξενούμενες περάσουν μπροστά με 19-21. Εκεί όμως οι «πράσινες» έβγαλαν αντίδραση, ισοφάρισαν σε 22-22 και στα κρίσιμα σημεία έδειξαν ψυχραιμία, παίρνοντας το σετ με 25-23 και μαζί την πρόκριση.
Στο τρίτο σετ, με την πρόκριση ήδη εξασφαλισμένη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πιο ελεύθερα και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Το σκορ έφτασε στο 9-6 και στη συνέχεια στο 12-8, με τη διαφορά να ανοίγει ακόμη περισσότερο (16-10, 18-12). Η Μπράγκα προσπάθησε να μειώσει, φτάνοντας στο 20-18, όμως οι «πράσινες» απάντησαν άμεσα, ξέφυγαν ξανά και «κλείδωσαν» τη νίκη με 25-18, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με καθαρό 3-0 σετ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-18
2ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 25-23
3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-18, 25-18
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Μπράγκα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75'
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. - 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ράπτη.
ΜΠΡΑΓΚΑ (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. - 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. - 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).