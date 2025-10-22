Πέρασε με άνεση από τη Βοσνία ο Ολυμπιακός ONEX στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα

Ο Ολυμπιακός ONEX ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στο CEV Champions League Ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Όντζακ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Αντρέα Γκαρντίνι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και χρειάστηκαν μόλις 73 λεπτά για να κατακτήσουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, απέκτησαν σαφές προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει του επαναληπτικού που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου (19:00) στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, όπου χρειάζονται δύο σετ για να περάσουν στον 2ο προκριματικό γύρο, πιθανότατα απέναντι στη Λας Πάλμας.

Στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες βάδισαν πόντο-πόντο ως το 20-20, όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο φινάλε και το κατέκτησε με 25-21. Το δεύτερο σετ ήταν παράσταση για έναν ρόλο, με τον Ατανασίεβιτς να κυριαρχεί στο σερβίς και να οδηγεί την ομάδα του στο εμφατικό 25-9.

Στο τρίτο σετ, οι Πειραιώτες διατήρησαν από νωρίς τον έλεγχο (2-5, 10-14), με τους Λινάρδο, Χασμπάλα και Πέριν να πρωταγωνιστούν σε επίθεση και μπλοκ. Ο Πέριν με μπλοκ άουτ υπέγραψε το τελικό 25-17, ολοκληρώνοντας το καθαρό τρίποντο στη Βοσνία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25

2ο σετ: 4-8, 9-16, 9-21, 9-25

3ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι της Νάπρεντακ προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 6 άσσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 9-25, 17-25) σε 81'

ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 7 (7/26 επ.), Ίλιτς 2 (2/7 επ.), Πόποβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Ρίστιτς 14 (11/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 39% υπ. - 39% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1/2 επ.), Νταουτέφεντιτς 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ) / Λούκιτς (λ, 38% υπ. - 38% άριστες), Μιχάλου (λ), Κόλο, Ίσιτς, Τζούριτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 8 (8/17 επ., 56% υπ. - 33% άριστες), Χασμπάλα 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. - 39% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 18 (10/23 επ., 5 άσσοι, 3 μπλοκ), Λινάρδος 10 (8/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 50% υπ. - 40% άριστες).