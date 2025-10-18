Ο Πανιώνιος Betsson ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν στη Volley League Γυναικών, κατακτώντας μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1 σετ, στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Πολίνα Ραχίμοβα, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Πανιώνιο Betsson, σκοράροντας καθοριστικούς πόντους σε κρίσιμα σημεία και κρατώντας την ομάδα της όρθια όταν πιεζόταν. Εξαιρετικές ήταν και οι Ατανασίεβιτς, Ζακχαίου και Λαμπρούση.

Η ΑΕΚ, παρότι πάλεψε και είχε δυνατές στιγμές με τις Ντιουφ, Γκιουζέντς και Καββαδία, δεν κατάφερε να διαχειριστεί τα κρίσιμα σημεία, γνωρίζοντας την ήττα.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να μπαίνει δυναμικά και να παίρνει προβάδισμα 4-7. Η ΑΕΚ αντέδρασε, ισοφάρισε και οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 25-25. Εκεί, το μπλοκ της Ατανασίεβιτς και της Ζακχαίου πάνω στη Γκιουζέντς χάρισε το πρώτο σετ στις φιλοξενούμενες με 25-27.

Στο δεύτερο σετ, η ομάδα του Τζαν Ντεχρίογλου έδειξε αποφασιστικότητα, διατηρώντας το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του. Η Καββαδία σημείωσε τον πρώτο άσο για την ΑΕΚ στο 10-9, ενώ τα μπλοκ των Πολυνοπούλου και Ντιουφ αύξησαν τη διαφορά. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να μειώσουν, τα λάθη του Πανιωνίου στο φινάλε έδωσαν το σετ στην Ένωση με 25-21, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν εξίσου αμφίρροπο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 6-3, όμως ο Πανιώνιος αντέδρασε και ισοφάρισε σε 12-12. Η Ραχίμοβα πήρε στις πλάτες της την ομάδα και με εντυπωσιακή εμφάνιση οδήγησε στην ανατροπή (16-18). Το μπλοκ της Ζακχαίου και το τελείωμα της Αλεξάκου έγραψαν το τελικό 22-25, επαναφέροντας το προβάδισμα στις φιλοξενούμενες με 1-2 σετ.

Στο τέταρτο σετ, οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 13-13. Με τη Ραχίμοβα και τη Λαμπρούση να δίνουν πολύτιμες λύσεις, οι «κυανέρυθρες» ξέφυγαν με 18-24 και εκμεταλλεύτηκαν το λάθος σερβίς της Ντιουφ για να φτάσουν στο τελικό 20-25 και στη μεγάλη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ: 1-3 (25-27, 25-21, 22-25, 20-25)