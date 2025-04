Ηρακλής: Επίσημη η επιστροφή του Γκορτσάνιουκ

Ο Ζένια Γκορτσάνιουκ είναι με κάθε επισημότητα ξανά παίκτης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει την απόκτηση του Ζένια Γκορτσάνιουκ.

Ο έμπειρος ακραίος επιστρέφει στον Ηρακλή, την ομάδα με την οποία έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της πλούσιας καριέρας του, έχοντας φορέσει τη φανέλα μας σε δύο διαφορετικές περιόδους (2001-2004 και 2006-2011), κατακτώντας σημαντικούς τίτλους.

Ο Ζένια επιστρέφει στον «Γηραιό» για να προσφέρει εμπειρία, ποιότητα και πάθος, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας στο νέο πρωτάθλημα.

Ζένια, καλώς όρισες ξανά στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Who is Who

Ονοματεπώνυμο: Ζένια Γκορτσάνιουκ

Ημ. Γέννησης: 1987

Ύψος: 2,00 μ.

Θέση: Ακραίος

Προηγούμενες ομάδες: Λοκομοτίβ Κάρκοβ, Ηρακλής (2001-2004, 2006-2011), Επίκουρος Πολίχνης, Αριστοτέλης Σκύδρας, Φοίνικας Σύρου, Almaty (Καζακστάν), Gubernskiy Kristal (Ρωσία), Άρης, Ηρακλής Χαλκίδας, Tokat Belediye (Τουρκία), ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου, Łuczniczka Bydgoszcz (Πολωνία), ΠΑΟΚ, Ελπίδα Αμπελοκήπων, Αρκάντα Γκαλάτι (Ρουμανία), Α.Ε. Καραβά, Σαρντάρι Γκαζβίν (Ιράν)

Διακρίσεις:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2007, 2008) – με τον Ηρακλή

2 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2007, 2008) – με τον Ηρακλή

1 Κύπελλο Ελλάδας (2019) – με τον ΠΑΟΚ

1 Πρωτάθλημα Καζακστάν (2013) – με την Almaty

19 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών