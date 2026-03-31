Η πρόταση της MG με 16.950€ που κάνει τη διαφορά

Το MG3 έρχεται να παίξει δυνατά στην κατηγορία των hatchback, όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με αυτό που πάντα μετρά στο τέλος: καθαρή σχέση αξίας, εξοπλισμού και ουσίας.

Η βάση της γκάμας ξεκινά από την έκδοση βενζίνης, η οποία χρησιμοποιεί κινητήρα 1,5 λίτρων με απόδοση 115 ίππων και 148 Nm ροπής. Πρόκειται για μια επιλογή που καλύπτει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες, συνδυάζοντας πρόθυμη λειτουργία με κατανάλωση 6 l/100 km. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου: η τιμή εκκίνησης των 16.950 ευρώ, που βάζει το MG3 πολύ επιθετικά στο παιχνίδι της κατηγορίας. Παράλληλα, όλα τα μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα, κάτι που στις μέρες μας μόνο λεπτομέρεια δεν το λες.

Από εκεί και πέρα, για όποιον θέλει να ανέβει επίπεδο, υπάρχει η υβριδική έκδοση Hybrid+, η οποία σηκώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο σύστημα νέας γενιάς συνδυάζει θερμικό κινητήρα με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 195 ίππους. Η αρχιτεκτονική του είναι 350V, ενώ διαθέτει μπαταρία 1,83 kWh, μεγαλύτερη από αυτή που συναντάμε στα συμβατικά υβριδικά σύνολα, στοιχείο που ενισχύει τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη δυνατότητα ηλεκτρικής λειτουργίας.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, συμβάλλοντας σε άμεση απόκριση και γεμάτες ρεπρίζ. Οι επιδόσεις το επιβεβαιώνουν: 0-100 km/h σε 8 δευτερόλεπτα και 80-120 km/h σε 5 δευτερόλεπτα. Την ίδια ώρα, η κατανάλωση ξεκινά από 4,4 l/100 km (WLTP), κάτι που τοποθετεί το MG3 ανάμεσα στις πιο αποδοτικές προτάσεις της κατηγορίας. Στην ομαλή λειτουργία και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης συμβάλλει και το αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων.

Πέρα από κινητήρες και αριθμούς, το MG3 έχει χτιστεί ώστε να είναι συνολικά μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο σχεδιασμός του είναι σύγχρονος, με σαφή έμφαση στην πρακτικότητα, ενώ οι χώροι του κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα για τα δεδομένα της κατηγορίας, εξυπηρετώντας τόσο τους επιβάτες όσο και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Στο ίδιο πνεύμα, η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την αίσθηση άνεσης και βελτιώνουν την εμπειρία πίσω από το τιμόνι.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, το MG3 διαθέτει από τη βασική έκδοση ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW), κάμερα 360°, καθώς και Blind Spot Detection (BSD) & Lane Change Assist (LCA). Την εικόνα συμπληρώνει η εφαρμογή i-Smart, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να συνδέσει το όχημα με το smartphone του και να αξιοποιήσει σύγχρονες λειτουργίες συνδεσιμότητας και απομακρυσμένου ελέγχου.

Η MG δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Το MG3 έχει περάσει από εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας. Η συνολική εικόνα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, στοιχείο που ενισχύει τη σιγουριά για τη μακροχρόνια χρήση του.

Συνολικά, το MG3 προσφέρεται τόσο σε βενζινοκίνητη όσο και σε υβριδική έκδοση Hybrid+, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, χωρίς εκπτώσεις σε εξοπλισμό και ασφάλεια. Και σε μια αγορά που συχνά ζητά πολλά και δίνει λίγα, αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.