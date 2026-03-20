Απόγευμα η Σάκκαρη, βράδυ ο Τσιτσιπάς

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει σήμερα (20/3) πρεμιέρα στο Miami Open, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του μια πρόκληση!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) θα αναμετρηθεί με την Αλίσια Παρκς (Νο.105) και ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 17.30-18.00 (Novasports 6), αμέσως μετά το ματς Μπλίνκοβα-Εμπόκο, που ανοίγει την αυλαία στο Court 1 στις 16.00.

Οι δύο παίκτριες είχαν αναμετρηθεί και το 2022 στην Οστράβα, όπου τη νίκη είχε πάρει η 25χρονη Αμερικανίδα στα τρία σετ.

Όποια πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του ματς Κοτσιαρέτο-Γκοφ.

Λίγες ώρες αργότερα θα μπει στο Grandstand ο Τσιτσιπάς (Νο.51), που θα μονομαχήσει με τον εξαιρετικό τα τελευταία χρόνια Άλεξ Ντε Μινόρ, No.6 στον κόσμο.

Ο Στέφανος υπερέχει συντριπτικά στο head to head με 11-1 και αυτό μπορεί να τον βοηθήσει ψυχολογικά, ωστόσο ο 26χρονος Αυστραλός είναι από τους σταθερότερους παίκτες των τελευταίων ετών και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν!

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 22.30-23.00 (Cosmote Sport 6), μετά τις αναμετρήσεις Ανισιμόβα-Τομλιάνοβιτς (17.00), Ντρέιπερ-Οπέλκα, βαν ντε Ζάντσχουλπ-Φριτζ. Θυμίζουμε ότι ο Στεφ έκανε πρεμιέρα χθες και άφησε εκτός με 2-0 τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στον τρίτο γύρο με Αρτούρ Φις ή Ντάργουιν Μπλαντς.

Απόψε (περίπου στη 1) διεξάγεται και η πολυαναμενόμενη πρώτη συνάντηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Ζοάο Φονσέκα, ενώ ξεκινούν την πορεία τους και οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Έλενα Ριμπάκινα.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

Stadium (18.00)

Ρουντ-Κουίν

Κοτσιαρέτο-Γκοφ

Σαμπαλένκα-Λι

(όχι πριν από τη 01.00)

Αλκαράθ-Φονσέκα

Ριμπάκινα-Πουτίντσεβα