Έκλεισε θέση στον τελικό η Σαμπαλένκα

H Αρίνα Σαμπαλένκα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα και θα είναι στον τελικό του Indian Wells για 3η φορά στα 4 τελευταία χρόνια.

Η κορυφαία παίκτρια του κόσμου επιβλήθηκε της Νίσκοβα με 6-3, 6-4 σε έναν ημιτελικό που ήταν εξαρχής το μεγάλο φαβορί.

Είχε πολύ δυνατό ξεκίνημα και προηγήθηκε μέχρι και με 5-1 στο 1ο σετ. Η Νόσκοβα μείωσε προσωρινά σε 5-3, 0-30 αλλά με 4 σερί πόντους η Σαμπαλένκα έβαλε τέλος στο σερί της και έκλεισε το σετ.

Η Λευκορωσίδα έκανε στη συνέχεια γρήγορο break στο 2ο σετ και προηγήθηκε με 2-0. Είχε ευκαιρίες για double break αλλά δεν το έκανε, όμως προστάτευσε και το σερβίς της, για να κλειδώσει τελικά τη νίκη στο 10ο game, μετά από 88 λεπτά παιχνιδιού.

Για 3η φορά στα 4 τελευταία χρόνια προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells η Σαμπαλένκα, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ τον τίτλο. Το 2023 ηττήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα και το 2025 από τη Μίρα Αντρέεβα.

Τη Ριμπάκινα -από την οποία ηττήθηκε και στον τελικό του Australian Open πριν 1,5 μήνα- την έχει πιθανή αντίπαλο και στον τελικό της Κυριακής, αφού αργότερα η Καζάκα θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα στον άλλον ημιτελικό.