Με περίπατο στα ημιτελικά ο Σίνερ (vid)

Μόλις 66 λεπτά χρειάστηκε ο Γιάνικ Σίνερ για να κάμψει την αντίσταση του Λέρνερ Τιέν και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πρώτου τίτλου του στο Indian Wells.

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του απογοητευτικού Αμερικανού (Νο.27) με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε στον 14ο Masters ημιτελικό του.

«Νιώθω ότι φυσικά η εμπειρία σε βοηθάει λίγο», είπε ο Σίνερ, ο οποίος είχε επίσης νικήσει τον Τιέν με straight sets στον τελικό του Πεκίνου τον περασμένο Οκτώβριο. «Από την άλλη πλευρά, προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Θα βρίσκεται εδώ πολλές φορές στο μέλλον, αλλά είμαι χαρούμενος με το πώς αντέδρασα. Νιώθω ότι ήταν πολύ επιθετικός, ειδικά στην αρχή, οπότε προσπάθησα να συγκρατηθώ. Ήταν φυσικά ένα σημαντικό παιχνίδι για μένα».

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Σάσα Ζβέρεφ, Νο.4 στον κόσμο, κόντρα στον οποίο τρέχει ένα σερί 5-0 (6-4 το head to head), ενώ ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Αλκαράθ-Νόρι και Μεντβέντεφ-Ντρέιπερ.