Στα ημιτελικά του Indian Wells Σάκκαρη και Τσιτσιπάς!

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς έκαναν την έκπληξη απέναντι στους σαφώς πιο έμπειρους στο διπλό Μαρσέλο Αρέβαλο/Λουίζα Στεφάνι και πήραν το εισιτήριο για την τετράδα του μεικτού διπλού στο Indian Wells.

Σερβίροντας εξαιρετικά, τo ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 7-5, 7-6(0) της Νο.3 ομάδας του ταμπλό και έχει τώρα μπροστά του μια ακόμα επικίνδυνη αποστολή: θα παίξει αύριο (13/3, 20.00) στα ημιτελικά με τους επικεφαλής του ταμπλό Γκαμπρέιλα Νταμπρόφσκι (Καναδάς)/Λόιντ Γκλάσπουλ (Μεγάλη Βρετανία), που άφησαν εκτός τους Τιμ Πουτζ/Έριν Ρούτλιφ με 7-5, 6-4.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο μπρέικ που σημειώθηκε στο ενδέκατο γκέιμ, ενώ στο δεύτερο οι δύο ομάδες κράτησαν το σερβίς τους και έλυσαν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ, όπου οι νικητές δεν έχασαν ούτε πόντο.

Στέφανος και Μαρία έμειναν νωρίς εκτός μονού, όμως παρέμειναν στην Καλιφόρνια για το διπλό και προετοιμάζονται στην ουσία για το 1000άρι του Μαϊάμι που διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα.