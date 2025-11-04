Κοντά στην πρόκριση η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals του Ριάντ.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο λύγισε την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 2-6, 6-3 και θέλει ένα σετ στο τελευταίο ματς του round robin κόντρα στην Κόκο Γκοφ για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Η 21χρονη Αμερικανίδα έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι της πρόκρισης μετά το 6-3, 6-2 επί της Τζάσμιν Παολίνι, που δεν έχει πλέον ελπίδες να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ιταλίδα αντιμετωπίζει την τελευταία μέρα του round robin στο Group Steffi Graf με την Πεγκούλα, που παίζει τα... ρέστα της!

Αύριο κλείνει η πρώτη φάση στο Group Serena Williams, με την Έλενα Ριμπάκινα, που έχει ήδη περάσει ως πρώτη στα ημιτελικά, να παίζει με την επίσης αδιάφορη Μάντισον Κις (16.00) και να ακολουθεί η μεγάλη μάχη της Ίγκα Σβιόντεκ με την Αμάντα Ανισιμόβα που κρίνει τη δεύτερη θέση.