Συνεχίζει δυνατά ο Μεντβέντεφ - Έξω ο Ζβέρεφ (vids)

Σπουδαίο τένις σε ανυπόφορες καιρικές συνθήκες έπαιξε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Shanghai Masters!

O 29χρονος Ρώσος, Νο.18 στον κόσμο, λύγισε με 6-3, 7-6(5) τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.20) και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στην Ασία. Έτσι, μάλιστα, όπως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό στη Σανγκάη, ο νικητής του 2019 φαίνεται ότι έχει αρκετές πιθανότητες να πάει μακριά στην κινεζική μεγαλούπολη!

Θα πρέπει, βέβαια, καταρχάς να ξεπεράσει το εμπόδιο του φορμαρισμένου Λέρνερ Τιέν (Νο.36), που δεν έχει καταφέρει να νικήσει στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Στη δεύτερη, πριν από λίγες μέρες στο Πεκίνο, αποσύρθηκε από τον αγώνα με κράμπες. Ο νεαρός Αμερικανός έκλεισε θέση στους «16» μετά το 7-6(4), 6-3 σε βάρος του Καμ Νόρι.

Ο Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), από την άλλη, δυσκολεύτηκε πολύ στην υγρασία της Σανγκάης και γνώρισε την ήττα με 4-6, 6-3, 6-2 από τον Αρτούρ Ριντερκνές (Νο.54), που τον είχε «υποτάξει» και στον πρώτο γύρο του Wimbledon! Αυτή ήταν η πρώτη Top 10 νίκη του σε σκληρή επιφάνεια και θα αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο με τον Γίρι Λεχέτσκα.

Μετά τον αποκλεισμό του Ζβέρεφ, ο μόνος παίκτης από το Top 5 που συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που παίζει αύριο (7/10) στους «16» με τον Τζάουμε Μουνάρ.

Από το Top 10, πάντως, είναι ακόμα μέσα οι Άλεξ Ντε Μινόρ (6-1, 7-5 τον Καμίλ Μάιχζακ) και Λορέντζο Μουζέτι (7-5, 7-6 τον Λουτσιάνο Νταρντέρι).

