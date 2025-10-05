Δεύτερο 1000άρι για την Ανισιμόβα (vid)

Η Αμάντα Ανισιμόβα νίκησε στα τρία σετ τη Λίντα Νόσκοβα και κατέκτησε τον τίτλο στο Πεκίνο (WTA 1000).

Σε εξαιρετική κατάσταση η 24χρονη Αμερικανίδα, λύγισε την 20χρονη Τσέχα (Νο.27) με 6-0, 2-6, 6-2 και έφτασε στο τέταρτο τρόπαιο της καριέρας της. Είναι, μάλιστα, η δεύτερη φορά που κερδίζει 1000άρι, μετά τον θρίαμβο στην Ντόχα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Είναι γενικά μια σούπερ σεζόν για την Αμάντα, που εκτός των άλλων έπαιξε back to back στους φετινούς τελικούς του Wimbledon και του US Open. Με την πορεία της στο China Open εξασφάλισε και την πρώτη της παρουσία στο WTA Finals του Ριάντ.

Ήταν, πάντως, μια εξαιρετική εβδομάδα και για τη Νόσκοβα, που αύριο (6/10) θα κάνει την πρώτη της είσοδο στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.