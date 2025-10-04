Ανισιμόβα-Νόσκοβα ο τελικός στο Πεκίνο (vids)

Αμάντα Ανισιμόβα και Λίντα Νόσκοβα θα μονομαχήσουν αύριο (5/10) για τον τίτλο στο China Open (WTA 1000).

Σε εξαιρετική κατάσταση η 24χρονη Αμερικανίδα (Νο.4), διέλυσε με 6-1, 6-2 τη συμπατριώτισσά της Κόκο Γκοφ (Νο.3) σε μόλις 58 λεπτά και θα προσπαθήσει να κερδίσει τουρνουά WTA 1000 για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η Ανισιμόβα, μάλιστα, που έπαιξε back-to-back στους τελικούς του Wimbledon και του US Open, είναι η πρώτη τενίστρια τη φετινή σεζόν που καταφέρνει να νικήσει το Top 3 της παγκόσμιας κατάταξης (Σαμπαλένκα, Σβιόντεκ, Γκοφ).

Η Νόσκοβα (Νο.27), από την πλευρά της, έσωσε τρία ματς πόιντ της Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.7), πήρε τη νίκη με 6-3, 1-6, 7-6(6) σε σχεδόν 2.5 ώρες και θα παίξει στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας της.

Η 31χρονη Αμερικανίδα, πάντως, προηγήθηκε με 1-3 στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και στο σημείο αυτό έκανε ένα πολύ κακό smash και έχασε μεγάλη ευκαιρία να περάσει μπροστά με τρεις πόντους διαφορά.

Pegula with the Djokosmash with the match on the line pic.twitter.com/2f56S4piTK — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 4, 2025

Το head to head με την Ανισιμόβα είναι 1-1, με την Αμάντα να κερδίζει φέτος στη φάση των «16» του Wimbledon και την 20χρονη Τσέχα να έχει νικήσει στην πρώτη τους συνάντηση στις «64» του Indian Wells το 2023.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του τελικού, η Νόσκοβα έχει εξασφαλίσει την πρώτη της είσοδο στο Top 20 του κόσμου.