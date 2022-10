Τρίτος φετινός τίτλος για Φριτζ (vids)

Ο εξαιρετικός φέτος Αμερικανός (Νο.11) νίκησε στον τελικό του Japan Open (ATP 500) τον συμπατριώτη του Φράνσις Τιάφοου (Νο.19) με 7-6(3), 7-6(2) σε 1 ώρα και 57 λεπτά και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο στην καριέρα του. Οι τρεις, μάλιστα, κατακτήθηκαν το 2022, αφού ήταν και ο νικητής σε Indian Wells και Ίστμπορν!

Με το πρώτο του 500άρι, ο 24χρονος τενίστας ανεβαίνει στο Νο.8 του κόσμου, ενώ κάνει και άλμα τριών θέσεων στο Race (No.7), θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκριση στο ATP Finals του Τορίνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τιάφοου, ημιφιναλίστ στο US Open, έτρεχε ένα εκπληκτικό σερί 13 κερδισμένων τάι μπρέικ. Σήμερα έχασε και τα δύο!

Taylor's time 🙌



The moment @Taylor_Fritz97 defeated Frances Tiafoe to become the first American champion in Tokyo since 1996.#RakutenOpen pic.twitter.com/lJyuN0KVbN