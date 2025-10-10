Πιθανά τα γκολ στη νίκη του Βελγίου, το απόλυτο στον όμιλο η Ελβετία

Για την 6η αγωνιστική του 10ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το δεύτερο στην κατάταξη Βέλγιο φιλοξενεί την πρωτοπόρο Βόρεια Μακεδονία. Χωρίς νίκη η Σουηδία στο 2ο γκρουπ, υποδέχεται την Ελβετία που έχει κάνει το 2 στα 2.

Τρεις νίκες για το Βέλγιο και δύο ισοπαλίες στους 5 αγώνες του με τη Βόρεια Μακεδονία, με πιο πρόσφατο το 1-1 στα Σκόπια τον Ιούνιο.

Με τον 61χρονο Ρούντι Γκαρσία από τις αρχές του έτους στον πάγκο του, το Βέλγιο φιλοδοξεί να δώσει το παρών στα τελικά του Μουντιάλ για τέταρτη διαδοχική φορά. Το «Χ» στον πρώτο γύρο με την αποψινή του αντίπαλο είναι η μοναδική του απώλεια στον όμιλο, έχοντας επικρατήσει στη συνέχεια 4-3 της Ουαλίας, 6-0 του Λίχτενσταϊν και 6-0 του Καζακστάν. Ο τερματοφύλακας Πέντερς (Στρασβούργο) είναι τραυματίας, ενώ εκτός έμειναν και οι Τίλεμανς (μέσος, Άστον Βίλα), Λουκάκου (φορ, Νάπολι). Κανονικά στην αποστολή οι Κουρτουά (Ρεάλ Μ.), Ντε Μπρόινε (Νάπολι), Μπατσουαγί (Άιντραχτ), Ντοκού (Μάντσεστερ Σίτι). Αήττητη μετά από 5 ματς η Βόρεια Μακεδονία, με νίκες επί των Λίχτενσταϊν (3-0, 5-0) και Καζακστάν (1-0) και ισοπαλίες με Βέλγιο και Ουαλία (1-1). Ο Μπλαγκόγια Μίλε, ο οποίος μπήκε στον 5ο του χρόνο στην τεχνική ηγεσία της εθνικής, κάλεσε τον μέσο της ΑΕΛ Ατανάσοφ, εκτός όμως είναι ο φορ της Νταντί Γιουνάιτεντ, Τραπανόφσκι. Έχοντας σκοράρει στους 13 τελευταίους αγώνες της, η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να συμβάλει ξανά στο σκορ.

Ένας βαθμός είναι ο απολογισμός της Σουηδίας μετά από τα ματς με Σλοβενία όπου δέχτηκε την ισοφάριση στο 90’ (2-2) και Κόσοβο, όπου ηττήθηκε 2-0 με γκολ στο α’ ημίχρονο. Οι Γκιόκερες (Άρσεναλ), Ίσακ (Λίβερπουλ) και Ελάνγκα (Νιούκαστλ) βρίσκονται στην αποστολή, ενώ κλήθηκε και ο 23χρονος τερματοφύλακας Τόρνκβιστ της Μιάλμπι, η οποία με μία νίκη στις 4 εναπομείνασες αγωνιστικές θα στεφθεί για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Σουηδίας. Θα λείψουν λόγω τραυματισμού οι μέσοι Νανάσι (Στρασβούργο) και Κουλουσέφσκι (Τότεναμ). Η Ελβετία καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο Κόσοβο (4-0) και Σλοβενία (3-0) στα δύο έως τώρα παιχνίδια της στα προκριματικά, αμφότερα στη Βασιλεία. Ο Εμπολό της Ρεν σκόραρε και στα δύο ματς και βρίσκεται ξανά στις επιλογές του Μουράτ Γιακίν. Στη Γερμανία αγωνίζονται οι 10/23 παίκτες της αποστολής. Θα λείψει λόγω τραυματισμού ο μέσος της Φιορεντίνα, Σομ.

Η Ελβετία δυσκολεύεται όταν αγωνίζεται στη Σουηδία, τώρα όμως έρχεται από δύο καθαρές νίκες που αποδεικνύουν την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

803. ΒΕΛΓΙΟ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1&G 3,25

808. ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ Χ2&U 2,5 2,70