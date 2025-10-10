Sports Party* με τον αγώνα Δανία-Ελλάδα την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

Απολαμβάνεις το παιχνίδι στα καταστήματα ΟΠΑΠ με «Επιστροφή Στοιχήματος*», δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party* έχει γαλανόλευκο χρώμα αυτή την Κυριακή στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Mε super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις, το Sports Party από το Πάμε Στοίχημα, ξεκινάει στις 21:15, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Δανία, στην Κοπεγχάγη.

Το Sports Party* σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασαν 3 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του αγώνα σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:45 έως τις 21:45.

Την προηγούμενη Κυριακή, στο ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός πέρασαν 3 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:

ΠΑΟΚ Over 1,5 γκολ

Νικητής 1 ου ημιχρόνου Ολυμπιακός

Καταλογισμός πέναλτι ΝΑΙ

Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Αποκλειστικά για τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής θα προσφερθεί από το Πάμε Στοίχημα η προωθητική ενέργεια «Επιστροφή Στοιχήματος*».

Πλήθος Ειδικών Στοιχημάτων για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στη σεζόν

Την Κυριακή, στις 19:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τον μεγάλο αγώνα, μεταξύ των οποίων:

Oμάδα και μέθοδος του πρώτου πόντου

Αν θα υπάρχει νικητήριο Buzzer Beater στον αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό

Οver/Under Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ