Καραλής: «Τα όνειρα δεν έχουν πήχη - Θέλω να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Πολωνία, όπου στον τελικό του επί κοντώ ξεπέρασε τα 6.05μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, μένοντας πίσω μόνο από τον κορυφαίο Μόντο Ντουπλάντις, και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία και την πρόοδό του.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είναι απίστευτο, τώρα το συνειδητοποιώ! Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο team μου, μαζί με τους Πομάνσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6.25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Για τον ιστορικό τελικό του παγκοσμίου: «Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όνειρα δεν έχουν πήχη και όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας και των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω και ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια».

Για την γιορτή των Ελλήνων στο στάδιο σε κάθε άλμα: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές ότι κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής.

Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

Για τη σταθερότητά του: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο.